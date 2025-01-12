Белорусская армия проводит учения возле границ Украины: есть ли угроза нападения

Из подразделений белорусской армии ударных групп по направлению нашей границы не создано.

Белорусская армия начала учения резервистов вблизи границ Украины, но они не представляют военной угрозы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

“На территории Беларуси такие учения проводятся постоянно. Это было в 2022 году, в 2023 году, было в 2024 году. Не стоит остро реагировать, что это может представлять угрозу Украине", — сказал он.

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По его словам, на территории Беларуси нет российских подразделений в таком количестве, чтобы представлять угрозу нашей стране.

“Беларусь постоянно подыгрывает Кремлю, находясь в сфере влияния страны-террористки. Постоянно проводит подобные учения как на направлении границы с Украиной, так и на направлении границ с ЕС”, — сказал Андрей Демченко.

При этом он отметил, что даже из подразделений белорусской армии каких-либо ударных групп в направлении нашей границы не создано.

“Подразделения нашей разведки активно следят за ситуацией, чтобы в дальнейшем наши подразделения могли адекватно отреагировать на потребности. Но еще раз подчеркну, ни перемещение техники, ни личного состава в границу мы не отмечаем”, — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, в Украине продолжают укреплять границу с Беларусью, максимально перекрывая пути возможного наступления противника.

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