Белорусские добровольцы будут воевать против России в составе ВСУ, воины уже приняли присягу

Белорусские добровольцы будут воевать против России в составе ВСУ, воины уже приняли присягу

Новый батальон получил свое название в честь Кастуся Калиновского, который в 19 веке организовывал восстание против российской империи.

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных Сил Украины. Бойцы, изъявившие желание воевать за Украину, уже приняли присягу.

Об этом идет речь на Telegram-канале батальона.

Также читайте Железнодорожное сообщение с Беларусью приостановлено — Ровенская ОВА

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Обет на белорусском языке написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что батальон белорусских добровольцев был создан с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Свое название он получил в честь главы повстанцев Кастуся Калиновского, который в 19 веке организовывал восстание против российской империи на территории Беларуси.

Читайте также: