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"Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины

"Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины

Иранские дроны-камикадзе донимают белорусов

Идет тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 18 октября 2024 года очередной истребитель ВВС РБ поднят с аэродрома "Барановичи".

Об этом сообщает аналитический канал "Белорусский Гаюн".

Также были выпущены беспилотники, в частности:

  • держит курс на юго-восток страны, "шахед" продолжает находиться над Беларусью – сейчас в Полесском заповеднике;
  • еще один "шахед" двигается в сторону Белоруссии в районе Любеча;
  • еще 2 "шахеда" заходят в Беларусь из Черниговской обл;
  • еще два "шахеда" заходят в Беларусь через Комарин.

Напомним, на прошлой неделе РФ перебазировала МиГ-31К в Беларусь. В частности, возможно попытаюсь россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Однако есть и другие версии.

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