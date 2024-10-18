"Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины

Идет тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 18 октября 2024 года очередной истребитель ВВС РБ поднят с аэродрома "Барановичи".
Об этом сообщает аналитический канал "Белорусский Гаюн".
Также были выпущены беспилотники, в частности:
- держит курс на юго-восток страны, "шахед" продолжает находиться над Беларусью – сейчас в Полесском заповеднике;
- еще один "шахед" двигается в сторону Белоруссии в районе Любеча;
- еще 2 "шахеда" заходят в Беларусь из Черниговской обл;
- еще два "шахеда" заходят в Беларусь через Комарин.
Напомним, на прошлой неделе РФ перебазировала МиГ-31К в Беларусь. В частности, возможно попытаюсь россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Однако есть и другие версии.
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