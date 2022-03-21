Белорусские партизаны портят технику россиян и железнодорожные пути — советник Тихановской

В Беларуси борются с тем, чтобы местные войска не вторглись в Украину.

Партизаны в Беларуси останавливают российские поезда и портят технику, чтобы оккупанты не могли попасть в Украину.

Об этом в своем твиттере написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину. Украина победит, Беларусь также будет освобождена", — написал он.

Belarus является краем партизан. Ваши герои встали российские рейны, дворцы российского аппарата, тревожные рычаги для предупреждения Белорусских трепов от въезда в Украину. ￼Ukraine will prevail, ￼️⬜️￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) 20 марта 2022

Накануне Генштаб ВСУ заявил, что считает вероятным наступление вражеских оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни.