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Белорусские партизаны портят технику россиян и железнодорожные пути — советник Тихановской

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Белорусские партизаны портят технику россиян и железнодорожные пути — советник Тихановской

Associated Press

В Беларуси борются с тем, чтобы местные войска не вторглись в Украину.

Партизаны в Беларуси останавливают российские поезда и портят технику, чтобы оккупанты не могли попасть в Украину.

Об этом в своем твиттере написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину. Украина победит, Беларусь также будет освобождена", — написал он.

Накануне Генштаб ВСУ заявил, что считает вероятным наступление вражеских оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни.

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