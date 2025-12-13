Белорусские политзаключенные пересекли границу с Украиной: фото

Возвращение заключенных из Беларуси / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

В субботу, 13 декабря, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. По запросу и при содействии американских партнеров Украине передано 114 гражданских граждан, среди них — белорусские политзаключенные и заключенные украинцы, которые содержались на территории Беларуси.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он, как и другие гражданские украинцы, были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы.

Реклама

Также Украине были переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

«Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву», — сообщили в Координационном штабе.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодняшнее мероприятие по возвращению гражданских граждан украинская сторона назвала примером успешной совместной работы между США и Украиной.

«Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что сегодня будут возвращены домой пятеро гражданских граждан Украины, которые находились в заключении на территории Беларуси, благодаря США и сотрудничеству украинской и американской разведок.

По итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.