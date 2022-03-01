Белорусские войска зашли на территорию Украины — СМИ

Лукашенко, похоже, отправил белорусских военных на обещание Зеленскому.

В Черниговскую область вошли белорусские войска.

Об этом сообщает Общественное Чернигов.

О вторжении рассказал представитель регионального управления сил Теробороны Север Виталий Кириллов.

Пока других деталей нет.