Белорусский маршрут для уклонистов: статистика задержаний на границе выросла в 350 раз

Почему количество беглецов в Беларусь выросло в сотни раз и какую цену они платят спецслужбам / © ТСН.ua

Реклама

Пересечение границы с Беларусью становится все более популярным маршрутом у украинских уклонистов.

Об этом говорится в материале «Следствия.Инфо».

По информации от ГПСУ, полученной журналистами, в 2025 году за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины с Беларусью пограничники задержали:

Реклама

в 2025 году — 1424 мужчин мобилизационного возраста,

в 2024 году 326 человек,

и всего лишь 4 человека в 2023 году.

Белорусское направление вошло в пятерку по количеству задержанных военнообязанных, обойдя польское. Выше в рейтинге:

на первом месте — Румыния (10 066).

Молдова (4 937)

Словакия (2 265),

Венгрия (1 841 человек),

Беларусь (1424 мужчин),

границу с Польшей (511 человек).

Последнее место в списке — граница с Россией (1 человек в 2025 году).

Согласно данным Straży Granicznej (польская пограничная служба), с начала полномасштабного вторжения РФ до 1 декабря 2025 года из Беларуси в Польшу прибыло более 80 000 украинских мужчин в возрасте 18–60 лет. Сколько из них незаконно пересекли украинско-белорусскую границу — неизвестно.

Как работает схема

Журналисты издания пообщался с мужчиной, который в специализированных группах в Telegram обещает помочь пересечь границу с Беларусью, а затем с ЕС. За переправку двух мужчин он попросил 16 тысяч долларов США.

«Делок» предложил купить проверенный маршрут побега из Украины или оплатить услугу «под ключ»: заказать авто с опытным водителем, который объедет блок-посты в Украине и привезет к границе, когда на белорусской стороне будет дежурить «своя смена» пограничников.

Реклама

«Смотрите, вас заберут из Киева, вас заберут из любой точки. При этом нет никакой проблемы. Вас заберут прямо из дома. Вы платите уже тогда, когда сидите в машине. Исключительно. Со стороны Беларуси вас заберут и отвезут в первую гостиницу, а на следующий день уже в милицию, потому что выходы в определенные дни, когда смены свои», — заверил он.

© Слідство інфо

Журналисты выяснили, что поход длится от трех до шести дней, ведь людей высаживают в 10–30 километрах от границы. В Беларуси мужчин ждут работники КГБ, которые расспрашивают о военной технике, объектах и прилетах.

«Там просят сдавать позиции», — рассказывает беглец.

«Меня спрашивали по поводу перемещения военной техники. Куда прилетало, куда не прилетало. Я имею в виду „Шахеды“ и ракеты», — говорит второй уклонист.

Реклама

«Там русская „спецура“ была. Нас „принял“ спецназ. Меня и напарника моего связали, завязали скотчем и запихнули на заднее сиденье», — отмечает еще один.

Представитель белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигар предупредил, что попадающих на территорию Беларуси украинцев серьезно допрашивают.

Эти люди ставятся на контроль, а потом их действительно завозят на границу с ЕС. Потому что их главная цель в принципе выполнена — это сбор информации», — отметил он.

Раньше мы писали, как действуют схемы по переправке уклонистов в Приднестровье и сколько стоит «билет».