Белорусы Польши, Литвы и Украины планируют перекрывать движение и пикетировать на пограничных пунктах

Белорусы требуют "введения эффективных санкций против террористического режима" и освобождения политзаключенных и открытие наземных границ для граждан.
12 июня белорусы Польши, Литвы и Украины планируют временно перекрывать движение и пикетировать на шести пограничных пунктах с Беларусью.
Об этом сообщает экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.
Уже неделю белорусы Польши и Литвы пикетируют пограничные пункты с Беларусью, требуя от ЕС "введение эффективных санкций против террористического режима", а от белорусских властей — освобождение политзаключенных и открытие наземных границ для граждан.
Уже завтра, 12 июня, пройдет главный день многодневного митинга белорусов на границе — 3 страны и 6 пограничных переходов:
- Польша (Бобровник, Кузница, Тересполь, Кукурики) — начало в 12:30;
- Литва (Мядининкай) — начало в 12:30;
- Украина (Новые Яриловичи).
Напомним, из-за очередного обострения ситуации в Беларуси, границу с Украиной укрепляют. Что делают и как это выглядит.