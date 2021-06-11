Белорусы Польши, Литвы и Украины планируют перекрывать движение и пикетировать на пограничных пунктах

Белорусы требуют "введения эффективных санкций против террористического режима" и освобождения политзаключенных и открытие наземных границ для граждан.

12 июня белорусы Польши, Литвы и Украины планируют временно перекрывать движение и пикетировать на шести пограничных пунктах с Беларусью.

Об этом сообщает экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Уже неделю белорусы Польши и Литвы пикетируют пограничные пункты с Беларусью, требуя от ЕС "введение эффективных санкций против террористического режима", а от белорусских властей — освобождение политзаключенных и открытие наземных границ для граждан.

Уже завтра, 12 июня, пройдет главный день многодневного митинга белорусов на границе — 3 страны и 6 пограничных переходов:

Польша (Бобровник, Кузница, Тересполь, Кукурики) — начало в 12:30;

Литва (Мядининкай) — начало в 12:30;

Украина (Новые Яриловичи).

Напомним, из-за очередного обострения ситуации в Беларуси, границу с Украиной укрепляют. Что делают и как это выглядит.

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