Белорусы помогают российским "властям" на оккупированных территориях Украины — ЦНС

В частности, белорусы прибыли на помощь в оккупированный Мариуполь и захваченную часть Херсонской области.

Российские "власти" привлекают для инженерных работ на оккупированных территориях Украины гастарбайтеров из Беларуси, так как местные жители не хотят работать на захватчиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Группа граждан РБ привлекалась к строительству фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области. Другая бригада белорусов выполняла работы по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе", — говорится в сообщении.

Как объясняют мотивацию граждан РБ, что в связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше граждан едут на временно оккупированные территории Украины для выполнения работы, от которой отказываются местные жители.

Напомним, РФ опрокинула в Беларусь новую партию С-400. Как сообщает мониторинговая группа "Белорусские Гаюн", ЗРК привезли в 25-й ракетный арсенал ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенный возле села Новоколосово Минской области.

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