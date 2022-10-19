Белорусы забеспокоились: военкоматы начали массово разносить им повестки

В Беларуси мужчины начали массово получать повестки с требованием явиться в военкоматы. В Минобороны РБ успокаивают, повестки якобы раздают для "учета данных".

Об этом сообщает "Гаюн".

Также читайте Странам Балтии и Польши приготовиться: Путин собирает большую группировку в Беларуси

Минобороны Беларуси отреагировало на большое количество сообщений о получении повесток белорусам для явки в военкоматы, якобы для уточнения данных.

"Граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повесткам", – сообщают в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, должны завершить до конца года и что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

Тем не менее, стало известно, что повестки рассылают в частности демобилизованным дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военные сборы. Также есть данные о том, что повестки поступают бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также демобилизованным десантникам.

Напомним, что белорусские военные негативно относятся к перспективе войны. Часть белорусских военных не желает выполнять приказ о наступлении на Украину.

В Беларусь Россия свозит своих военных и опрокидывает технику. По мнению экспертов, это может быть связано с нехваткой места для мобилизованных в РФ.

Читайте также: