"Белый билет" во время войны: как получить и кому выдают

"Белый билет" — это специальный документ, который выдается призывнику военно-врачебной комиссией. Он освобождает мужчину от службы в армии даже во время мобилизации. Читайте в материале ТСН.ua, как законно получить белый билет и когда его выдают.

"Белый билет" в Украине: что означает этот документ

"Белым билетом" документ прозвали в народе. В нем отмечается заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или частичной пригодности мужчины к службе в армии по состоянию здоровья или другим причинам. В Украине существует три категории такого документа:

ограниченно пригодный к военной службе;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

То есть в военное время все мужчины, попавшие под первую и вторую категории, могут призываться к службе в армии, но только в тылу. А вот получившие третью категорию полностью освобождаются от воинских обязанностей независимо от возраста.

Военное положение и "белый билет": куда могут и не могут призвать

Согласно " Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины ", которое было утверждено Министерством обороны Украины, мужчины, попавшие в первую и вторую категории (ограниченно пригодны к военной службе и непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время) могут быть призваны для службы в следующих подразделах :

образовательные учреждения;

военные комиссариаты, учреждения, организации;

части снабжения.

То есть, хотя мужчины, получившие от военно-врачебной комиссии "белый билет" действительно могут призвать в армию, их точно не возьмут в плавсостав, морпехи или десантно-штурмовые войска.

"Белый билет" и пересечение границы

В условиях военного положения за границу могут выехать только мужчины в возрасте до 18 и после 60 лет, а также:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, если у мужчины есть "белый билет" и получил третью категорию (непригодный к военной службе с исключением из военного учета), то он может пересечь границу в военное время.

Болезни, за которые выдают "белый билет"

В действующем законодательстве Украины предусмотрен ряд болезней, при наличии которых мужчина может временно не взять в армию или вообще не мобилизовать. Среди них:

Болезни глаза и придаточного аппарата (в частности, вообще не призывают людей с резко выраженным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах, глаукомой обоих глаз, отслоением и разрывом сетчатки на обоих глазах, астигматизмом любого вида с разницей. 6,0 диоптрий, с близорукостью или дальнозоркостью любого из меридианов более 12,0 диоптрий). Болезни органов пищеварения (в частности, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, аппендикс, болезнь Крона и т.п.). Болезни эндокринной системы (особенно если заболевание влияет на общее состояние организма). ВИЧ (мужчины, являющиеся носителями бессимптомного ВИЧ, считаются пригодными к службе). Врожденные аномалии, недостаточное физическое развитие и травмы (если недостатки сильно выражены и мешают нормальной жизнедеятельности). Заболевание кожи и костей (люди с атопическим дерматитом, распространенной лихенификацией кожного покрова, тяжелыми формами артрозов и артритов, ревматоидным Васкулите и т.д.). Заболевания крови (пригодными считаются мужчины с быстро прогрессирующими и значительными нарушениями функций крови). Заболевания мочеполовой системы (в частности, тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит и т.п.). Заболевания нервной системы (в частности, острые менингиты, энцефалиты, миелиты и т.п.). заболевания органов дыхания (в частности, эмфизема, хронический бронхит, пневмокониоз и т.д.). Заболевание системы кровообращения (в частности, сердечная недостаточность ІІ-Б-ІІІ стадии, гипертоническая болезнь ІІІ стадии, ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью ІІ-Б-ІІІ стадии, инфаркт головного мозга, инсульт и другие). Заболевания уха (непригодны, если есть полная глухота оба уха). Инфекционные заболевания органов пищеварения и кожи (не допускаются к службе призывники с гонококковой, трихомонадной и другими инфекциями). Новообразование (лишь онкобольные с неизлечимыми диагнозами не подлежат службе). Расстройства психики и поведения (не допускаются к мобилизации личности с выраженными стойкими расстройствами психики). Туберкулез (полностью не допускаются такие мужчины). Гепатиты (непригодны только пациенты с тяжелыми формами вирусных гепатитов). Геморрой (мужчины ограниченно пригодны для службы в военное время).

Как получить "белый билет" в Украине

Поскольку это всего лишь категория, приписываемая призывнику в военном билете, то алгоритм получения у них идентичен. Следует обратиться в военный комиссариат по месту прописки, имея при себе следующие документы:

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство;

медицинская карта;

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

Там мужчина будет направлен на прохождение медицинской комиссии, которая определит категорию годности.

Можно ли "белый билет" купить на законных основаниях

Конечно, купить "белый билет" законно нельзя. В Украине с начала действия военного положения СБУ разоблачили немало военных медиков, которые подобные документы продавали призывникам. Следует запомнить: покупка "белого билета" карается законом!

Как выглядит документ и почему он "белый"

"Белый билет" так прозвали еще при СССР. Все дело в том, что тогда мужчины, не пригодные к службе в армии, получали документ на листе белого цвета. Однако в то время их направляли не в воинские части, а в тыл. А вот те документы, на которых стояла отметка "пригодный к службе", были красными.

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