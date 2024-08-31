Белый дом отказался отправлять специалистов для ремонта F-16 в Украине: в WSJ назвали причину

В Штатах надеются, что европейские страны примут большую часть, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16.

В администрации президента США Джо Байдена отклонили предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе с истребителями F-16.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Отмечается, что известна спровоцированная опасения безопасности. В частности, дебаты об отправке американских гражданских лиц в Украину стали более критичными с прибытием F-16.

Кроме того, разведка выразила обеспокоенность в связи с перспективой нападения России на американских подрядчиков в Украине.

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В свою очередь, в Штатах надеются, что европейские страны возьмут на себя большую часть, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16.

"Без гражданских американских подрядчиков, обслуживающих самолеты, Украине будет трудно поддерживать F-16 в рабочем состоянии. Однако, судя по всему, отправка американцев в Украину по-прежнему остается красной линией для Белого дома ", — пишет издание.

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