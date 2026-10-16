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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3768
Время на прочтение
1 мин

Белый дом приказал ограничить Украине Starlink, Ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 16 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский, Путин и Дональд Трамп

Владимир Зеленский, Путин и Дональд Трамп / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 октября 2026 года:

  • Враг атаковал два областных центра на западе Украины: раздались взрывы Читать далее –>

  • Журналисты Reuters выяснили, кто отдал приказ ограничить Украину Starlink Читать далее –>

  • Атака дронов парализовала Москву: ни один аэропорт не работает, в небе нет самолетов Читать далее –>

  • «Зеленский не хочет договариваться»: Трамп подверг резкой критике президента Украины Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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