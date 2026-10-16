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Белый дом приказал ограничить Украине Starlink, Ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 16 октября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 октября 2026 года:
Враг атаковал два областных центра на западе Украины: раздались взрывы Читать далее –>
Журналисты Reuters выяснили, кто отдал приказ ограничить Украину Starlink Читать далее –>
Атака дронов парализовала Москву: ни один аэропорт не работает, в небе нет самолетов Читать далее –>
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Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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