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«Бьем залпом»: в Минобороны РФ цинично похвастались массированной атакой по Украине, убив мирных людей
В Минобороны РФ цинично насмехаются над смертельным исходом атак по Украине, заявив, что они «бьют залпом».
С ночи Россия атакует Украину всем имеющимся вооружением. Основное направление удара — Киев. По обновленным данным, там Россия убила 12 человек. Тем временем в Министерстве обороны страны-агрессорки похвастались высокоточными ударами и «бьющими залпом» по мирным городам.
Соответствующие сообщения появились на официальной странице российского ведомства.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — говорится в заявлении.
Более того, в Минобороны РФ цинично насмехаются над смертельным исходом атак по Украине. Утром, после массированных обстрелов, на странице в Telegram-канале ведомство опубликовало сообщение с фото запуска ракеты и подписало его «Бьем залпом», а сообщение подписало: «Приводим убедительные аргументы».
Смертельная атака РФ по Киеву — последние новости
Напомним, ночью РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Под ударом оказались три района столицы. В частности, в Соломенском районе в 9-этажке разрушены последние два этажа. По данным властей, здесь погибли 7 человек.
Общее число погибших в Киеве, по последним данным, составляет 12 человек. Также последствия атаки фиксируют в Дарницком районе, где повреждены нежилые и складские помещения, и Святошинском районе.