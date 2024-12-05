Бен Годжес сделал резкое заявление о мобилизации и призывах женщин

В Украине не хватает солдат на фронте. Тот факт, что страна не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, вызывает удивление.

Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес в интервью "Общественному".

"По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность. С другой стороны, я понимаю и уважаю решение Украины оберегать молодежь от войны .Это нормально. Это вам все равно нужны солдаты для защиты», — говорит военный.

Годжес отмечает, что новобранцы должны быть хорошо вышколены. По его словам, украинцы помнят о советской армии, которая напоминала тюрьму, потому что там "с тобой не обращались как с человеком".

"Это работа правительства, а не военных, – завоевать доверие украинских семей. Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны – это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают. Думаю, что в армии найдется достаточно работы и для женщин. Надо активнее привлекать женщин в военную службу», – говорит Годжес.

Как сообщалось, у Зеленского сделали заявление о мобилизации 18-летних. Так, советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицал подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет.

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