Бен Ходжес ответил, почему его прогноз по освобождению Крыма не оправдался

Ходжес подчеркнул, что США сейчас очень медленно принимают решение о поддержке Украины.

Экс-командующий вооруженными силами США Бен Ходжес прокомментировал, почему, на его взгляд, не осуществился о том, украинские военные зайдут в Крым летом 2023 года. Он говорит, что верил в то, что союзники будут активнее помогать Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Общественный".

"Я верил, что Германия и США решат раньше этот вопрос, чтобы мы видели, что Украина не только выживает, но может победить Россию", — сказал он.

Тем не менее, он отмечает, если было бы принято политическое решение, мы предоставили бы все, что было необходимо, поскольку администрация пришла к выводу, что это в наших интересах, чтобы Украина победила.

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"Но сейчас мы принимаем решение очень медленно и даем, то, что необходимо, с опозданием. Итак, моя ошибка была в оценке действий администрации США и немецкого правительства, что они будут двигаться быстрее", — добавил он.

Напомним, командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что он ошибся в своих расчетах по освобождению Крыма летом 2023 года.

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