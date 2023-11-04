Бен Ходжес ответил, почему его прогноз по освобождению Крыма не оправдался

Ходжес подчеркнул, что США сейчас очень медленно принимают решение о поддержке Украины.
Экс-командующий вооруженными силами США Бен Ходжес прокомментировал, почему, на его взгляд, не осуществился о том, украинские военные зайдут в Крым летом 2023 года. Он говорит, что верил в то, что союзники будут активнее помогать Украине.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Общественный".
"Я верил, что Германия и США решат раньше этот вопрос, чтобы мы видели, что Украина не только выживает, но может победить Россию", — сказал он.
Тем не менее, он отмечает, если было бы принято политическое решение, мы предоставили бы все, что было необходимо, поскольку администрация пришла к выводу, что это в наших интересах, чтобы Украина победила.
"Но сейчас мы принимаем решение очень медленно и даем, то, что необходимо, с опозданием. Итак, моя ошибка была в оценке действий администрации США и немецкого правительства, что они будут двигаться быстрее", — добавил он.
Напомним, командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что он ошибся в своих расчетах по освобождению Крыма летом 2023 года.
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