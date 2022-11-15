Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в Украине: фото работ уличного художника

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в частности, в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Так, стоит отметить, что слухи о возможном приезде в Украину легендарного уличного художника распространялись несколько дней подряд. С тех пор, как в украинских городах стали массово появляться граффити в характерном для него стиле. В конце концов Бэнкси и сам подтвердил свой приезд в Украину, выставив одну из своих работ в разрушенной Бородянке в соцсетях. На стене уничтоженного там дома он нарисовал стоящую на руках девочку-гимнастку, опирающуюся на руину.

Фото: theartnewspaper.com

Бенкси подтвердил, что ему принадлежит также рисунок на Майдане Незалежности, где дети качаются на противотанковой конструкции, и рисунок мальчика, побеждающего взрослого мужчину, похожего на российского диктатора Путина, в спарринге дзюдо.

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Но, как пишет издание, кроме этих трех, художник подтвердил еще четыре работы, сделанные в Украине. Среди них женщина с бигуди в противогазе и с огнетушителем, бородатый мужчина, принимающий ванну, еще одна гимнастка с лентой и другая работа, в которой Бэнкси, похоже, дорисовал до существующего граффити пенис, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Британский уличный художник, предпочитающий оставаться анонимным, часто делает картинки на резонансные темы и в резонансных местах.

Стоит отметить, что в Бородянке местные жители сообщили, что видели мужчину, работавшего с трафаретами. Журналистам ТСН удалось найти людей, которые видели этого самого таинственного художника современности. Говорят, выглядело это так, что никто не скрывался от того, чем занят, а просто среди белого дня приехал микроавтобус, из него вышли несколько человек и принялись за дело.

Они были в спецодежде и проводили какие-то замеры, поэтому местные их приняли за архитекторов. Но наконец один из мужчин очень быстро начал наносить красками из баллончика благодаря трафаретам рисунок гимнастки. Свидетели рассказывают, что мужчине с виду было до 50 лет, был с бородкой, но они и подумать не могли, что наблюдают за одной из самых загадочных персон мира.

Напомним, что муралы в Украине – это первые публичные работы Бэнкси за более чем год, хотя это не первый случай, когда его рисунок связан с Украиной. В марте репродукция одной из его известнейших антивоенных работ, CND Soldiers, была продана на аукционе, собрав 106 505 долларов для детской больницы в Киеве. Оригинальный мурал впервые появился возле здания парламента в Лондоне в 2003 году во время протестов против войны в Ираке.

Читайте также: