Bentley или КрАЗ: украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля – видео

Украинский защитник насмешил пользователей видеопародией на рекламу роскошного автомобиля Bentley.

Воин ВСУ решил "доказать", что украинский КрАЗ гораздо лучше немецкой машины.

В ролике, который активно распространяется по Сети, военный копирует блондинку в мини, повторяя каждое ее движение. В частности, она демонстрирует детали авто, каждый раз говоря шепотом в микрофон "Бентли". Со своей стороны после показа защитник твердо говорит: "КрАЗ!".

Одним из самых забавных моментов стал, когда девушка демонстрирует бардачок, а защитник тихонько говорит в ответ: "У нас нет такого".

Юзеров очень насмешило видео, о чем они написали в комментариях и похвалили военнослужащего.

КрАЗ однозначно лучше

КрАЗ лучше заводится, чем Бентли

Наши защитники самые лучшие

Обожаю! Это сделало мой день

Наши ребята – огонь

Напомним, беременная озадачила изнурительной тренировкой за несколько часов до родов. Вскоре она во второй раз стала мамой.

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