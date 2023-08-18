Bentley или КрАЗ: украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля – видео

Он сравнил украинскую машину с немецкой.
Украинский защитник насмешил пользователей видеопародией на рекламу роскошного автомобиля Bentley.
Воин ВСУ решил "доказать", что украинский КрАЗ гораздо лучше немецкой машины.
В ролике, который активно распространяется по Сети, военный копирует блондинку в мини, повторяя каждое ее движение. В частности, она демонстрирует детали авто, каждый раз говоря шепотом в микрофон "Бентли". Со своей стороны после показа защитник твердо говорит: "КрАЗ!".
@odesa_publi #краз ♬ оригинальный звук — Хуевая Одесса
Одним из самых забавных моментов стал, когда девушка демонстрирует бардачок, а защитник тихонько говорит в ответ: "У нас нет такого".
Юзеров очень насмешило видео, о чем они написали в комментариях и похвалили военнослужащего.
- КрАЗ однозначно лучше
- КрАЗ лучше заводится, чем Бентли
- Наши защитники самые лучшие
- Обожаю! Это сделало мой день
- Наши ребята – огонь
Напомним, беременная озадачила изнурительной тренировкой за несколько часов до родов. Вскоре она во второй раз стала мамой.
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