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Bentley или КрАЗ: украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля – видео

Bentley или КрАЗ: украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля – видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
793
Время на прочтение
1 мин
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Bentley или КрАЗ: украинский военный насмешил пародией на рекламу роскошного автомобиля – видео

Военный ВСУ насмешил пародией на рекламу Bentley / Фото: скриншот с видео

Он сравнил украинскую машину с немецкой.

Украинский защитник насмешил пользователей видеопародией на рекламу роскошного автомобиля Bentley.

Воин ВСУ решил "доказать", что украинский КрАЗ гораздо лучше немецкой машины.

В ролике, который активно распространяется по Сети, военный копирует блондинку в мини, повторяя каждое ее движение. В частности, она демонстрирует детали авто, каждый раз говоря шепотом в микрофон "Бентли". Со своей стороны после показа защитник твердо говорит: "КрАЗ!".

@odesa_publi #краз ♬ оригинальный звук — Хуевая Одесса

Одним из самых забавных моментов стал, когда девушка демонстрирует бардачок, а защитник тихонько говорит в ответ: "У нас нет такого".

Юзеров очень насмешило видео, о чем они написали в комментариях и похвалили военнослужащего.

  • КрАЗ однозначно лучше
  • КрАЗ лучше заводится, чем Бентли
  • Наши защитники самые лучшие
  • Обожаю! Это сделало мой день
  • Наши ребята – огонь

Напомним, беременная озадачила изнурительной тренировкой за несколько часов до родов. Вскоре она во второй раз стала мамой.

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Дата публикации
Просмотры
793
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