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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Бензин и дизель снова подорожали: сколько теперь стоит полный бак на популярных АЗС

Украинские АЗС продолжают повышать цены на горючее, однако разница между сетями остается существенной. На заправке полного бака бензина А-95 водители могут переплатить до 275 гривен.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Цены на бензин в Украине.

Цены на бензин в Украине. / © Associated Press

Украинские сети автозаправочных станций продолжают пересматривать цены на топливо. У отдельных операторов бензин и дизель подорожали на 60 копеек - 1,10 гривны за литр, а разница в стоимости полного бака между самой дешевой и дорогой сетью достигает 275 гривен.

Об этом рассказывает "РБК-Украина".

Низкие цены на стандартный бензин А-95 и дизель среди представленных сетей удерживает «Укрнафта». Литр А-95 там стоит 79,90 гривны, а дизельного горючего – 83,90 гривны.

Высокие ценники остаются в премиальных сетях SOCAR, OKKO и WOG. Стоимость отдельных видов бензина превышает 90 гривен за литр, а премиальный дизель приближается к 94 гривен.

Цены на OKKO

  • бензин Pulls 100 - 92,90 грн/л;

  • бензин Pulls 95 - 85,90 грн/л;

  • бензин А-95 Евро - 82,90 грн/л;

  • дизель Pulls - 91,90 грн/л;

  • дизель Евро - 88,90 грн/л;

  • газ - 41,90 грн/л.

Цены на WOG

  • бензин Mustang 100 - 92,90 грн/л;

  • бензин Mustang 95 - 85,90 грн/л;

  • бензин А-95 Евро - 83,50 грн/л, подорожал на 60 копеек;

  • дизель Mustang - 90,40 грн/л;

  • дизель Евро-5 - 88,50 грн/л, подорожал на 1,10 гривны;

  • газ - 41,90 грн/л.

Цены на SOCAR

  • бензин NANO 100 - 95,40 грн/л;

  • бензин NANO 95 - 88,40 грн/л;

  • бензин А-95 - 85,40 грн/л;

  • дизель NANO Extro - 93,90 грн/л;

  • дизель NANO - 90,90 грн/л;

  • газ - 41,90 грн/л.

Цены на «Укрнафти»

  • бензин Energy 98 - 86,90 грн/л;

  • бензин Energy 95 - 82,90 грн/л;

  • бензин А-95 - 79,90 грн/л;

  • бензин А-92 - 77,90 грн/л;

  • дизель Energy - 85,90 грн/л;

  • стандартный дизель - 83,90 грн/л;

  • газ - 39,90 грн/л.

Сколько стоит заправить полный бак

Заправка 50 литров стандартного бензина А-95 или его евроаналога будет стоить:

  • «Укрнафта» – 3 995 гривен;

  • OKKO - 4 145 гривен;

  • WOG - 4 175 гривен;

  • SOCAR – 4 270 гривен.

Таким образом, разница между самой доступной и дорогой заправкой в этом перечне составляет 275 гривен за один полный бак.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
250
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