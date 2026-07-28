Бензин по 100 грн — еще не хуже всего: эксперт предупредил украинцев о тревожном сценарии

АЗС / © Pixabay

Реклама

Первая неделя топливного кризиса в Украине показала стремительный рост стоимости горючего и проблемы с поставкой отдельных видов ресурсов. По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, больше всего подорожало дизельное топливо, а с бензином уже наблюдается реальный дефицит.

Об этом Куюн написал в Facebook.

Реклама

За неделю средняя цена бензина А-95 выросла на 4,3 грн за литр и достигла 80,88 грн/л. Дизельное топливо прибавило 9,34 грн/л — до 88 грн/л, а в отдельных сетях подорожание превысило 16 грн за литр.

Реклама

«Цены: Бензин А-95 за неделю прибавил 4,3 грн/л (80,88 грн/л). Дизпальное — 9,34 (88 грн/л). В отдельных сетях рост составил более 16 грн/л», — сообщил Сергей Куюн.

Дизель: спрос растет, импорт усложняется

По словам эксперта, ситуация с дизельным горючим остается напряженной из-за роста спроса. В частности, часть перевозок зерновых переориентируется из портов на автомобильный транспорт, что увеличивает потребность в дизеле.

«Спрос растет, в том числе и из-за переориентации части зерновых из портов на авто. Снабжения остаются нормативными, хотя нужны больше», — отметил Куюн.

В то же время, Украина ищет дополнительные источники поставки. Среди факторов, усложняющих ситуацию, эксперт назвал Турцию, ранее активно импортировавшую дизельное топливо из России, а после прекращения российского экспорта начала увеличивать закупки в других направлениях.

Реклама

«Особенно турки пылесосят греческие НПЗ — одного из наших крупнейших поставщиков с Юга», — объяснил директор «А-95».

Дополнительным вызовом явился рост стоимости логистики. По словам Куюна, дорожают фрахт и страхование, а конкуренция за партии горючего усиливается.

«Фрахт, страхование — в космосе, рост в разы», — заявил он.

Бензин: на рынке уже ощущается дефицит

Самая сложная ситуация, по оценке эксперта, — с бензином. На части АЗС периодически возникают нулевые остатки.

Реклама

Причиной Куюн называет введение с 1 июля стандарта бензина Е10. По его словам, Украина не имеет возможности производить такие объемы топлива внутри страны из-за рисков безопасности и особенностей налоговой системы, а зарубежные поставщики не могут быстро нарастить производство.

Бензин. А здесь, похоже, уже есть реальный дефицит. Ноли светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС», — написал Куюн.

Он также обратил внимание на потерю одного из важных источников снабжения — греческого НПЗ Hellenic Petroleum, ранее помогавшего закрывать пиковый спрос на украинском рынке.

Чего ждать дальше

По данным эксперта, оптовые цены уже достигли 93–95 грн/л на дизель и около 82 грн/л на бензин. Дальнейший рост стоимости горючего, по его мнению, будет продолжаться.

«Итак, рост цен будет продолжаться. Все спрашивают, будет ли 100 грн за литр? На самом деле вопрос второстепенный, ведь высокая цена — это не самое плохое, что бывает. Доказано 2022-м», — подчеркнул Сергей Куюн.

В то же время, он отметил, что главным вызовом остается не только цена, а физическое наличие горючего на рынке.

«Если не поднимать цены на АЗС, их просто опустошат оптовые потребители. Другой вариант — увеличить поставки, но с этим есть определенные вопросы», — подытожил эксперт.

Как мы писали, цены на горючее в Украине могут приблизиться к 100 грн за литр. Однако, по словам экономиста Алексея Куща, такой сценарий возможен только при совпадении ряда неблагоприятных факторов. Среди главных рисков он называет российские удары по АЗС и бензовозам, затрудняющим работу топливного рынка, а также влияние мировых цен на нефть. В то же время эксперт считает, что если до конца лета психологическая отметка в 100 грн не будет преодолена, избежать такого уровня цен будет значительно легче.

Новости партнеров