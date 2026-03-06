Бензин по 150 грн и «золотые» овощи: как по кошелькам украинцев ударит война за тысячи километров в Иране

Война на Ближнем Востоке подняла цены в Украине / © ТСН

На фоне войны США и Израиля против Ирана, ситуация на мировом энергетическом рынке стала крайне нестабильной. Стремительно растут цены на нефть, горючее и природный газ. По прогнозам экспертов, конфликт на Ближнем Востоке также повлечет ценовые скачки на продовольственные продукты и на валютном рынке.

Не обошел кризис и Украину. За последние несколько дней в стране стоимость горючего только растет, а водители шокированы чеками на АЗС. Однако, судя по прогнозам, это еще не конец. Как война на Ближнем Востоке ударит по кошелькам украинцев — разбирался ТСН.ua.

Цена на нефть продолжает расти

Цена на нефть, как пишет The Guardian , продолжила свой рост после того, как американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива сбила иранская ракета. Тогда цена на сырье элитной марки Brent выросла до 84 долларов за баррель, то есть на 3,3%.

Причина — закрытие Ормузского пролива, где практически заблокированы тысячи судов с нефтью. Это заставило производителей стран Персидского залива сократить добычу, а азиатские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники поставок.

Добавим, что Ормузский пролив — узкий водный путь шириной 55 километров между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем. Она является одним из важнейших и загруженных стратегических маршрутов в мире для энергетического сектора. Через эти воды ежедневно проходило около 13 миллионов баррелей нефти — это примерно 31% всех мировых морских поставок.

Именно поэтому, когда 2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, это привело к падению морского трафика на 70% и, как следствие, росту мировых цен на нефть. В настоящее время блокада Ормуза бьет по экспорту из крупнейших портов Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

The Wall Street Journal , ссылаясь на инвесторов, отмечает: «Ближайшие перспективы рынков будут зависеть от того, смогут ли танкеры начать движение через Ормузский пролив». Если да, это освободит почти пятую часть ежедневных поставок нефти и сжиженного природного газа. Но блокировка на самом деле не единственная проблема. Во время конфликта на Ближнем Востоке несколько нефтяных танкеров подверглись нападениям в регионе, что заставило их владельцев и торговцев приостановить поставки.

Газ в Украине подорожал на 20%: что будет с ценами для населения

В результате США против Ирана стоимость природного газа на рынке Украины подскочила примерно на 20%. А во вторник, 3 марта, цена достигла 27 800 грн. за тысячу кубометров (с НДС).

Как свидетельствуют данные котировок Natural Gas ExPro , сейчас цены на газ в Украине достигли наивысшего уровня более полугода — с июня 2025-го. Если перечислить без НДС, стоимость составляет примерно 536 долларов за тысячу кубометров или 43,2 евро за мегаватт-час.

В то же время, рост цен на природный газ в Украине заметно меньше, чем в Европе, где цены поднимались до 65,5 евро за МВт·час. Это стало максимумом за последние три года — с января 2023 года.

Следует отметить, что государственная энергетическая компания QatarEnergy, крупнейшего в мире экспортера СПГ, официально объявила о полной остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) после иранских атак. По данным издания Doha News , предварительно только на повторный запуск газовых заводов понадобится около двух недель и еще столько же — для выхода на полную мощность. Останов мощностей компании вызвал мгновенную панику на энергетических рынках. Цены на газ в Европе выросли на 52%, что стало самым большим скачком цен с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Заметим, что во время действия военного положения в Украине действует мораторий, поэтому резкого повышения цен в ближайшее время не ожидается. По состоянию на март 2026 года тарифы на газ для большинства населения остаются неизменными — 7,96 грн за кубометр. Фиксированная цена продлится до 30 апреля 2026 года.

Однако 26 февраля 2026 г. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу финансирования для Украины, в рамках которой наша страна получает кредиты МВФ и берет на себя определенные экономические обязательства. Одно из них, чтобы Украина перешла к рыночным ценам, то есть повысила тарифы на коммунальные услуги.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, до июня 2026 правительство должно принять комплексную дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии о том, как будет происходить переход к рыночным ценам. А до июля 2026-го опубликовать технический аудит, во сколько это обойдется.

«То есть по факту МВФ говорит, что мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Планируется постепенное приведение тарифов к уровню окупаемости. Но не сразу. Здесь крайне важный предохранитель: этот переход обязательно должен сопровождаться расширением программы целевых субсидий», — написал он.

О вероятном росте цен на газ для населения в 2026 году говорит и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он напомнил, что Верховная Рада и Кабинет Министров приняли решения, которые могут разрешить пересмотр тарифов на коммунальные услуги, в частности, на газ уже в этом году.

«Судя по дальнейшим договоренностям между Кабинетом Министров Украины и Международным валютным фондом и публикации меморандума, стороны частично согласовали политическую паузу: резкое повышение тарифов, вероятно, не будет проводиться одновременно с возможными избирательными процессами в Украине. Именно поэтому сценарий выглядит постепенным», — отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, украинцам следует готовиться к росту цен на голубое топливо, поскольку этот вопрос уже перешел из плоскости дискуссий в плоскость практических решений.

Цены на бензин и дизель могут взлететь до 100-150 грн за литр – эксперт

Колебания цен на нефть повлекло за собой мировой рост стоимости горючего. Эксперт по топливному рынку, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин, прогнозирует, что в Украине цены на бензин и дизель могут взлететь до 100-150 грн за литр.

«Может долететь и до 100-150 грн, если Ормузский пролив не откроют. Но, я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов и цена остановится на 100 грн», — сказал он в комментарии «УНИАН».

Он назвал нынешние цены в Украине рекордными, отмечая, что «даже при топливном кризисе такого роста цен на топливо не было».

По его словам, оптовые цены на бензин и дизель уже достигают 68-70 грн/литр. Однако часть оптовых продавцов не спешат продавать горючее, поскольку уверены, что рост цен будет продолжаться.

«За последние сутки стоимость горючего выросла на 3 гривны. Какой смысл им продавать его сегодня, если они уверены, что цена вырастет», — объяснил Леушкин, заверив, что в Украине нет дефицита ни бензина, ни дизеля.

Эксперт объяснил, что причиной стремительного роста является фактическое перекрытие Ормузского пролива, к которому были готовы далеко не все НПЗ.

«Выпал объем бензина и дизеля, который Европа получала из Саудовской Аравии. Выпали заводы, настроенные на работу на нефти с Ближнего Востока. А для перенастройки НПЗ на другую нефть нужно 5-6 месяцев», — сказал Леушкин.

Когда остановится рост цен на топливо

Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин в комментарии УНИАН отметил, что рост стоимости горючего в Украине будет временным.

«Пока не закончится военная операция (в Иране — Ред.), не будет открыт Ормузский пролив, чтобы корабли могли проходить. Поэтому это временно», — говорит эксперт.

Аналогичного мнения эксперт по топливному рынку, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. Он считает, что после полноценного восстановления судоходства по Ормузскому проливу, цены на бензин и дизель постепенно упадут до 80 гривен. Однако на возврат к прежним ценам рассчитывать не стоит.

«И все забудут, что она когда-то была 60. Было 60 — станет 100, на 80 остановится», — сказал он.

Цены на топливо по состоянию на 6 марта: сколько стоит бензин и дизель

За последние дни стоимость бензина и дизтоплива взлетела на несколько гривен и достигла рекордных отметок. По состоянию на 6 марта, по данным сайта Минфина , цены на них в среднем таковы:

Бензин 95-премиум стоит 72.24 — 73.99 грн за литр;

Бензин 95 стоит 65.99 — 68.32 грн за литр;

Бензин 92 стоит 65,51 за литр;

Дизель стоит 66.99 — 70.99 грн за литр;

Газ стоит 37.49 — 41.98 грн за литр.

За последние сутки, как приводит «Консалтинговая группа А-95», цены на горючее выросли на 1 грн.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) взял под контроль ситуацию на рынке нефтепродуктов из-за резкого удорожания горючего . там заверили, что проверят действия операторов АЗС на фоне рекордного роста цен.

«В рамках осуществления этих мер Комитет 4 марта 2026 года направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации», — говорится в заявлении ведомства.

В АМКУ пообещали, что Комитет осуществит оперативный анализ предоставленных данных и «в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции примет соответствующие меры».

В то же время в ведомстве пояснили, что повышение цен на топливо носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

«Цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен отражаются и на стоимости топлива для потребителей», — отметили в АМКУ.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что обратился к руководству Антимонопольного комитета с просьбой проверить ситуацию. В своем заявлении он призвал топливные компании не спекулировать и не поднимать цены без объективных причин.

В Украине вырастут цены на продукты: какие и на сколько

На фоне кризиса на Ближнем Востоке прогнозируется рост цен на продовольственные продукты. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предполагает, что цены в Украине поднимутся на 12%.

По его словам, это незначительный рост, поскольку рост цены на 5–7 гривен — это «не столь существенно» для бизнеса, который занимается продуктами питания.

«Но у нас есть очень важная составляющая, что горючее сейчас используется в формировании цен на энергетику, потому что мы используем очень большое количество дизтоплива для работы генераторов. Вот здесь мы будем закладывать основу в себестоимости, которая будет приводить к росту цен, потому что фактор энергоносителей остается ключевым в формировании цены на конечный продукт питания», — отметил он в комментарии «Труха Україна» .

Он прогнозирует, что в ближайшее время следует ожидать удорожания овощей, связанного как с нестабильностью на Ближнем Востоке, так и с сезоном.

По его прогнозу, овощи в среднем могут вырасти в цене на 10–12%, пока не увеличится предложение — не появятся выращенные на открытом грунте.

«Теплицы — это достаточно дорогое удовольствие на сегодняшний день, потому что тоже нуждаются в значительном количестве энергетики», — отметил он.

Кроме того, по его словам, в цене вырастет хлеб, ориентировочно на 1,5–2%. Марчук объясняет, что ключевыми факторами здесь остаются стоимость энергоносителей, логистика и затраты на заработную плату работникам.

«Цена на мясо и молочные продукты тоже частично будет подорожать, потому что у нас после поста начнется подготовка к Пасхальным праздникам и это обычно влечет ценовые колебания. Я не думаю, что это будет значительный рост, но 3–5% будет», — сказал Денис Марчук.

Валютные рекорды на рынке: что будет с гривной

Национальный банк поднял курс доллара к новому историческому максимуму. По состоянию на 5 марта официальный курс доллара составил 43,71 гривны, а евро — 50,80 гривны.

В НБУ объясняют, что на рост валюты оказывают влияние мировые и внутренние факторы. На глобальные рынки оказывается давление на Ближнем Востоке.

«На курсы валют влияет международная экономика, какие там колебания. События последних дней, недель мы наблюдаем — это война Израиля и США против Ирана. Она значительно повысила неопределенность в мире на разных рынках, в частности, на рынках энергоносителей, что приводит к росту цен на нефть и сжиженный газ, на фондовых и валютных рынках. Мы могли наблюдать, как доллар стал крепче по отношению к другим валютам», — сказал член Совета Нацбанка, доктор экономических наук Василий Фурман.

Кроме того, внутри Украины в начале месяца традиционно растет спрос, потому что банки закупают валюту после выходных, а бизнес и население активнее покупают доллары из-за обновления лимитов и выплаты дивидендов.

Нацбанк убеждает, что у него достаточно резервов, чтобы гасить чрезмерные колебания на валютном рынке, поэтому поводов для паники нет.

Между тем, вице-президент украинского национального комитета Международной торговой палаты Дмитрий Алексеенко высказывает другое мнение. Он предупреждает об инфляции гривны.

«Потрясения на нефтяном рынке традиционно запускают классическое перераспределение: капитал убегает с развивающихся рынков и концентрируется в долларе и швейцарском франке как в традиционных „безопасных гаванях“. Евро в свою очередь оказался под давлением из-за неопределенности с возобновлением поставок нефти и газа из региона Ближнего Востока. Для гривны это означает двойное давление: с одной стороны, рост стоимости нефтепродуктов и курса доллара увеличит инфляцию; с другой — глобальное усиление доллара автоматически удорожает внешний долг нашей страны, номинированный в американской валюте», — отметил эксперт для ZN.UA.