Бензин по QR-коду и с техпаспортом: в Крыму топливный дефицит превратили в квест

Бензин / © Associated Press

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В оккупированном Крыму дефицит горючего приобретает все более технологичные формы. В воскресенье, 26 июля, жителям обещают разрешить свободно приобрести сразу три вида горючего — правда, с четкими лимитами.

Без QR-кодов будут продавать дизельное топливо NP – до 40 литров, бензин АИ-95 NP – до 20 литров и АИ-100 – до 40 литров.

Еще три вида горючего будут доступны только по QR-кодам: АИ-92 и АИ-95 – по 20 литров, а также пропан-бутан – до 40 литров.

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Таким образом, слово "свободно" на крымских АЗС теперь означает возможность самостоятельно выбрать, какой именно установленный лимит не превышать.

Рассылка QR-кодов должна начаться в 22:00. Жителей призывают в течение получаса проверять специальный бот - фактически участвовать в вечерней цифровой лотерее, главным призом в которой станут 20 литров бензина.

Заправить горючее в канистру разрешат только при наличии оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства. Номер автомобиля в документах должен совпадать с информацией в QR-коде. Часть горючего можно будет залить в бак, а остаток – в канистру для домашнего генератора.

Отдельные правила были введены для пропан-бутана. Заправлять автомобили газом не будут – QR-код позволит наполнить только бытовые баллоны с действующим сроком эксплуатации. Общий предел будет составлять 40 литров, независимо от количества баллонов.

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Перед поездкой жителям советуют проверять онлайн-карту наличия горючего. Итак, чтобы заправиться в оккупированном Крыму, теперь недостаточно иметь автомобиль и деньги: нужны бот, QR-код, техпаспорт, актуальная карта и немного удачи.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и стрельба : сообщают об атаке беспилотников

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