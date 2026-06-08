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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Бензин за 95 гривен: эксперт спрогнозировал, когда возможен скачок цен на топливо

Эксперт прогнозирует возможный скачок цен на топливо в августе-октябре.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Цены на бензин

Цены на бензин / © ТСН

На топливном рынке Украины не исключают роста цен на горючее в конце лета и осенью. Речь идет о потенциальном ценовом скачке, который может произойти в августе-октябре на фоне геополитической нестабильности и колебаний мировых нефтяных котировок.

Об этом в эфире программы «Ранок.LIVE» сообщил топливный эксперт, основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин.

По его словам, украинский рынок горючего быстро реагирует на глобальные изменения стоимости нефти, поэтому любые колебания на международных биржах отражаются почти сразу на внутренних ценах.

«День-два — оптовые цены меняются. А через неделю-две меняется розница. В конце прошлой недели мы видели стремительное снижение цены, нефть упала, сегодня видим скачок цены, связанный с конфликтом Израиль-Иран», — отмечает эксперт.

По его словам, остается тренд по снижению цены. В то же время, если не решится вопрос с Ормузским проливом, в августе-октябре возможен возврат к цене 95 гривен за литр бензина.

Напомним, нефть резко подорожала после удара Ирана по Израилю. Так, стоимость повысилась по меньшей мере на 4 доллара за баррель.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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