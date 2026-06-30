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Впервые с начала острого топливного кризиса в России Путин вышел с комментариями «к народу», дав интервью одному из своих придворных пропагандистов. Успешные «дальнобойные санкции» Украины главе Кремля, конечно же, не нравятся. Но, по его словам, в России сейчас наблюдается лишь незначительный, некритический дефицит горючего. Путин связывает это со стремлением Украины «создать выгодные условия для начала переговорного процесса». И это действительно так, в Киеве этого не скрывают, ведь Россия понимает только язык силы.

Путин угрожал, что Украина должна «заплатить», в том числе и за Курщину, упомянув также о Донбассе и Новороссии. После этих очередных больных откровений Financial Times написала, что Путин расширил территориальные претензии по сравнению с тем, о чем шла речь во время саммита с Трампом на Аляске в августе 2025 года. На самом деле это неправильный вывод. До этого Путин говорил о Новороссии в декабре прошлого года. К тому же он постоянно напоминает о своих ультимативных требованиях от июня 2024 года.

ТСН.ua уже писал, что это не только выход Сил обороны Украины из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию, но и международное признание оккупированных украинских территорий частью РФ. А ультиматум о выходе украинской армии из Донбасса без согласия на безусловное прекращение огня в Кремле связывали исключительно с возможностью начала переговоров. Более того, западная пресса и аналитики закрывают глаза на продолжающиеся угрозы Путина относительно создания «буферной» или «зоны безопасности» на северо-востоке Украины. И для этого ему понадобится Беларусь.

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Очередную порцию больных заявлений Путин сделал после того, как два дня «воспитывал» Лукашенко на Валдае, после чего белорусский диктатор поехал на поклон к Си Цзиньпину. Что эти визиты означают для Украины? Читайте в тексте ТСН.ua.

Два дня на Валдае: зачем Лукашенко ездил к Путину

ТСН.ua уже писал, что Лукашенко поспешил поехать к Путину на Валдай на фоне ультиматума украинского президента относительно четырех ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине.

«Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы», — сказал 19 июня Владимир Зеленский.

Уже 24 июня президент Украины сообщил, что ретрансляторы в Беларуси не работают с 22 июня. Демонтировали их или нет неизвестно. Однако развитие военной инфраструктуры в Беларуси у границы с Украиной не просто не останавливается, а завершается. Об этом Владимир Зеленский сказал после доклада главы Службы внешней разведки Олега Луговского.

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«Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, что не имеет никакого иного смысла, кроме военного. Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено», — отметил украинский президент.

После срочного приезда Лукашенко к Путину на Валдай, где в течение двух дней они якобы обсуждали «ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества», пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема Украины не поднималась. Однако обсуждалась «региональная безопасность и попытки провоцировать Беларусь». Также, по словам Пескова, Лукашенко не передавал Путину никакого послания от президента Зеленского.

В то же время он отметил ультиматум Путина от июня 2024 года (ТСН.ua написал о нем в начале этого текста) и угрозах создания «буферной зоны безопасности». Напоминание о требованиях двухлетней давности — это, скорее, сигнал администрации Трампа, которая недавно открестилась от якобы достигнутых на Аляске договоренностей — выхода Сил обороны Украины из Донбасса в обмен на согласие Кремля начать переговоры. Что касается «буферной зоны» на северо-востоке Украины, чем уже давно угрожает Путин, Россия как раз и может попытаться реализовать это по «белорусскому сценарию». В Беларуси завершается развитие военной инфраструктуры.

Многие западные эксперты и СМИ отмечают, что Лукашенко сейчас на растяжке. С одной стороны, он не может допустить перенесения войны на территорию Беларуси. С другой стороны, Лукашенко не может остановить строительство Россией военной инфраструктуры на границе с Украиной.

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В то же время ТСН.ua уже писал, что за годы полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала военно-логистической базой РФ, оказывая Москве также помощь в обходе санкций. Белорусский ВПК (более 80% предприятий) интегрирован в российский гособоронзаказ и Государственную программу вооружений до 2034 года. В условиях сегодняшнего острого топливного кризиса Беларусь для России — также источник бензина. Владимир Зеленский отмечал, что за январь-май этого года соответствующие поставки выросли в 13 раз. Поэтому Беларусь может быть более полезна для Москвы как стабильная база поддержки, чем как нестабильный союзник на поле боя.

Китайский прием: что Си пообещал Лукашенко

После Валдая Лукашенко приехал в Пекин, где встречался с Си Цзиньпином. И, опять же, многие СМИ и аналитики расценили это как попытку белорусского диктатора заручиться поддержкой КНР. Поводом послужило распространенное МИД Китая заявление, что Пекин «поддерживает Беларусь в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Вместе с этим китайские СМИ широко не освещали визит Лукашенко в Пекин. Так, например, South China Morning Post — самое известное англоязычное медиа Китая — не дала об этом ни одной новости. СМИ правительства КНР опубликовали новости о самом факте визита Лукашенко без упоминания, что он приехал к Си сразу от Путина. И, конечно, проправительственные китайские медиа не упоминали о «поддержке Беларуси в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности», в чем некоторые украинские эксперты сразу же рассмотрели скрытый сигнал от Си.

К тому же доля Беларуси в экспорте Китая незначительна — лишь 0,19% в 2025 году. Несмотря на заявление МИД КНР о «высококачественном сотрудничестве с Беларусью в рамках "Одного пояса, одного пути"» — китайской инициативы торгового доминирования в мире — из-за санкционной изоляции вряд ли Минск является уж очень экспортно ценным для Пекина. К примеру, за прошлый год китайский экспорт в Беларусь составил $6,5 млрд, в то время как белорусский экспорт в Пекин (это в основном калийные удобрения, пиломатериалы и древесина, а также с/х продукция) — всего $1,8 млрд.

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The Times в своей статье отмечала, что заметно более жесткая риторика Украины в адрес режима Лукашенко может быть также частично связана с попытками администрации Трампа заигрывать с Минском, ослабляя санкции против белорусских государственных и финансовых учреждений, таких как «Беларуськалий», министерство финансов и другие. Киев уже давно предупреждает НАТО о подготовке Путина к объявлению большой волны мобилизации в России после выборов в Госдуму в сентябре этого года. И завершение развития военной инфраструктуры в Беларуси является частью этого плана — агрессия может быть также направлена и против стран-членов Альянса.

В одном из недавних интервью бывший глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил: если бы Россия захотела напасть на НАТО, соответствующее решение принималось бы в Пекине.

Дата публикации 20:40, 26.06.26 Количество просмотров 16 Лукашенко между двух огней: тайные сигналы из Киева и давление Путина с «Орешником»

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