Бензобаки держат полными и скупают свечи: как херсонцы готовятся к возможному вторжению России

Бензобаки держат полными и скупают свечи: как херсонцы готовятся к возможному вторжению России

Жители Херсона сохраняют спокойствие.

Ряд западных СМИ разместили материалы о возможном вторжении российских войск в Украину. Несмотря на неутешительные новости, настроения людей в украинских городах особо не изменились.

Как живут и к чему готовятся жители Херсона в случае возможной атаки со стороны соседей, узнавали корреспонденты ТСН.ua.

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Херсонцы говорят, что они надеются на мирное развитие событий и предостерегают от паники. Но в случае вторжения готовы идти в защиту своего города. Некоторые горожане готовят продуктовые запасы. На первый взгляд, паники среди населения нет. Между собой местные обсуждают тему возможной войны.

“Уже два дня хожу в супермаркет, чтобы купить стратегические запасы: крупы, соль, свечи, сахар, спички. Знаете, все-таки волнуемся”, — жалуется горожанка Светлана.

Однако в супермаркетах на полках хватает всего. Ажиотажа нет. Гречки хватает, муки, соли. Горожане охотно покупают экзотические фрукты.

ТСН

"Вот купили апельсины ребенку, бананы. Авокадо, скидки действуют, – показывает горожанка Екатерина. – Жизнь продолжается”.

Херсонец Александр настроен решительно, хотя и не верит в то, что сообщают иностранные СМИ.

“Заправил полный бензобак. Если начнутся беспорядки, бензин исчезнет на АЗС. Если нужно будет – пойду защищать семью, город. Немного волнуюсь, сигарета одна за другой. Наверное, и сигареты нужно купить”, – поделился Александр.

Прохожие на улице поговорить о потенциальной опасности соглашаются неохотно, но, начав беседу, подробно рассказывают о своих впечатлениях от новостей.

“Вчера пришла дочь и спрашивает: мама, а завтра война? Я не знаю, как объяснить ребенку. Может, да, а может, и нет. Вы понимаете, стараемся не нагнетать ситуацию, думать, анализировать, но страшно”, — сказала Анна.

Кое-кто начал задумываться о том, чтобы уехать из страны и начал сдавать валюту в обменниках.

“Единственное, что радует – курс валют. Буду ехать к брату, он находится в Польше”, — коротко отметил Андрей.

Запас времени на возможное вторжение России в Украину сокращается - Йенс Столтенберг | Новости мира

Напомним, что президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие на фоне слухов о вероятном вторжении России.

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