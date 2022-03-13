"Бердянск — это Украина": в оккупированном городе, несмотря на угрозы, жители вышли на митинг (видео)

"Бердянск — это Украина": в оккупированном городе, несмотря на угрозы, жители вышли на митинг (видео)

Сотни горожан прошлись шествием по центральным улицам города.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местное население всячески дает понять оккупантам, что им в городе не рады и никакой поддержки россии здесь нет. Каждый день местные жители выходят проукраинские митинги.

Сегодня в очередной раз бердянцы вышли на проукраинский митинг.

Тысячи местных жителей с Государственными флагами Украины и выкрикивая лозунг "Бердянск — это Украина" прошлись по улицам города.

Несмотря на то, что оккупанты угрожают бердянцам из-за участия в митингах, жители все равно выражают свою проукраинскую позицию.

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области купанты негуманными методами заставляют журналистов транслировать российскую пропаганду. Захватчики заставляют представителей СМИ выпускать в эфир пропаганду "русского мира" под дулами автоматов.