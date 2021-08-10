Берег лимана возле Одессы завалило мертвыми креветками: видео

Местные жители жалуются на нестерпимую вонь.

Во вторник, 10 августа, на берегу Хаджибейского лимана, расположенного к юго-западу от города Одессы, был зафиксирован массовый мор рыбы и креветок. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места их гибели.

Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, из-за того, что рыба и креветки разлагаются на жаре, вокруг лимана стоит невыносимая вонь.

Местные жители предполагают, что причиной этого мора является цветение водорослей, которые выделяют токсичные вещества, и выбросы сероводорода. Это приводит к недостатку кислорода в водоеме и водяные существа погибают.

К слову, подобное явление здесь наблюдается уже не первый год.

Напомним, ранее из-за аварии на канализационной насосной станции в Житомире большое количество нечистот попало в реку Тетерев. Поэтому массово погибла рыба.

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