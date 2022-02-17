"Берегите себя и свое имущество": украинцев предупредили об изменении погоды

"Берегите себя и свое имущество": украинцев предупредили об изменении погоды

Синоптик призывала "быть осторожными".

Погода в Украине 18 февраля существенно испортится — в регионах будет дождь, падать мокрый снег и дуть сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений – до 15-22 м/с.

"Поэтому будьте осторожны, берегите себя и свое имущество, несколько раз намотайте круги, чтобы найти безопасное место для парковки машины, заберите с открытых балконов все, что может сорваться и улететь", — предупредила Диденко.

Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, говорит синоптик, возможно некоторое снижение. Ожидается от +2 до +7 градусов.

"Преобладать завтра в Украине влажная погода, периодически дождь, при понижении температуры воздуха летает мокрый снег", — говорит Диденко.

В Киеве в пятницу ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Будет ветрено, до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +2 градусов, днем около +5 градусов.

В выходные в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха, но будет доминировать теплый воздух.

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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