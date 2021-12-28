Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде

Священнослужитель высказался о непогоде и посоветовал горожанам быть осторожными на улице.

По всей Украине царит непогода. Снегом замело улицы и дороги, а из-за метели трудно не только передвигаться по улицам, но и устраивать похороны.

На это намекнул скандальный священник из Полтавы Александр Дедюхин.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", — написал он.

Публикация священнослужителя вызвала активное обсуждение в соцсети.

  • Наиболее идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях... Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада.
  • Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклинать будут, когда будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься.
  • Оптимистично.
  • А еще говорят, что у медиков юмор специфический. Вон как святые отцы мочат.
  • Убедительно.

Напомним, что священник Православной церкви Украины из Полтавы и по совместительству местный депутат обвинен в сексизме. Случилось это после того, как он высказал свою позицию по поводу абортов. Когда его читатели начали возмущаться, он написал второе сообщение еще скандальнее.

Читайте также:

Следующая публикация