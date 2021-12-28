"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде

"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде

Священнослужитель высказался о непогоде и посоветовал горожанам быть осторожными на улице.

По всей Украине царит непогода. Снегом замело улицы и дороги, а из-за метели трудно не только передвигаться по улицам, но и устраивать похороны.

На это намекнул скандальный священник из Полтавы Александр Дедюхин.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", — написал он.

Публикация священнослужителя вызвала активное обсуждение в соцсети.

Наиболее идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях... Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада.

Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклинать будут, когда будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься.

Оптимистично.

А еще говорят, что у медиков юмор специфический. Вон как святые отцы мочат.

Убедительно.

Напомним, что священник Православной церкви Украины из Полтавы и по совместительству местный депутат обвинен в сексизме. Случилось это после того, как он высказал свою позицию по поводу абортов. Когда его читатели начали возмущаться, он написал второе сообщение еще скандальнее.

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