"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало": священник из Полтавы взорвал Сеть постом о непогоде

Священнослужитель высказался о непогоде и посоветовал горожанам быть осторожными на улице.
По всей Украине царит непогода. Снегом замело улицы и дороги, а из-за метели трудно не только передвигаться по улицам, но и устраивать похороны.
На это намекнул скандальный священник из Полтавы Александр Дедюхин.
"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", — написал он.
Публикация священнослужителя вызвала активное обсуждение в соцсети.
- Наиболее идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях... Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада.
- Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклинать будут, когда будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься.
- Оптимистично.
- А еще говорят, что у медиков юмор специфический. Вон как святые отцы мочат.
- Убедительно.
Напомним, что священник Православной церкви Украины из Полтавы и по совместительству местный депутат обвинен в сексизме. Случилось это после того, как он высказал свою позицию по поводу абортов. Когда его читатели начали возмущаться, он написал второе сообщение еще скандальнее.
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