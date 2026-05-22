Берегитесь не только клещей: врач предупредила о нашествии опасных насекомых в Украине

Укус мошки

Укус обычной мошки может вызвать сильный отек, особенно у детей, пожилых людей и людей с аллергическими заболеваниями.

Об этом в эфире телеканала КИЇВ24 рассказала врач-аллерголог Майя Руселевич на фоне нашествия насекомых на Черниговщине.

По словам специалиста, реакция организма зависит от состояния иммунной системы и места укуса. Самые тяжелые последствия могут возникать после укусов в веко или лицо — отек способен быстро распространяться настолько, что человек иногда не может открыть глаз.

Врач объяснила, что во время укуса мошка выделяет вещества, на которые организм реагирует по-разному. Особенно чувствительными к таким укусам являются люди с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом или пищевой аллергией.

Майя Руселевич отметила, что кроме выраженной боли и отека, через несколько дней в месте укуса может появиться посинение, похожее на синяк. По словам врача, люди часто не сразу понимают, что причиной такого состояния стали именно насекомые.

Напомним, с приходом весеннего и летнего тепла активизируются клещи, которые могут переносить опасные инфекции, в частности клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Специалисты советуют внимательно подбирать одежду для прогулок на природе и выгула собак, ведь клещей «привлекает» светлая одежда.

