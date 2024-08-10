Береговая охрана США обнаружила у побережья Аляски российский корабль

Катер береговой охраны США в понедельник, 5 августа, наткнулся на российское судно во время патрулирования вблизи Алеутских островов на Аляске. Кроме того, судно россиян заметил также экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны Кадьяк.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что судно обнаружили примерно в 48 километрах к юго-востоку от перевала Амукта. Оно находилось в пределах исключительной экономической зоны США.

На попытки связаться с береговой охраной русский корабль не реагировал.

"Мы сопровождали корабль, чтобы убедиться, что интересы США в морской среде вокруг Аляски не нарушаются", – сказал командир эсминца "Алекс Хейли" Стивен Балдовский.

Однако этот случай далеко не единственный. В июле береговая охрана во время патрулирования также заметила 4 китайских военных корабля к северу от перевала Амчитка на Алеутских островах в международных водах. Они тоже находились в исключительной экономической зоне США.

Раньше мы рассказывали, как украинские войска устроили трехдневный рейд, чтобы угнать особый российский танк.

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