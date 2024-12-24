"Беременели от оккупантов": СМИ о том, как некоторые жители Херсонщины "дружили" с россиянами

Жительница Великой Александровки утверждает, что в ее поселке есть по крайней мере три женщины, которые подружились с оккупантами и забеременели от них.

На деоккупированной Херсонской области после оккупации и российских обстрелов повреждено 31,5 тыс. объектов. Регион по-прежнему под постоянным огнем и угрозой повторного наступления РФ. Население до сих пор в ужасе вспоминает время оккупации. Однако были и такие люди, которые подружились с оккупантами, пойдя на коллаборацию.

Об этом говорится в статье Илоны Македон специально для NV.

Местные жители рассказали журналистке, что в поселке Большая Александровка на Херсонщине есть, по крайней мере, трое женщин, которые подружились с оккупантами и забеременели от них.

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"И поехали рожать в Кривой Рог, там тех детей и оставили. Отдали в детские дома наверняка", – утверждает местная жительница Галина, и предполагает, что тем детям в поселке "жизни не было бы".

Женщина рассказывает о мародерстве окупантов: россияне разграбили ее дом и кафе, принадлежавшее ее сыну и невестке.

Местные отмечают, что во время оккупации были случаи огня между различными подразделениями захватчиков: кадыровцев, бурятов и предателей из так называемых "ДНР" и "ЛНР". При таких перестрелках погибали и простые гражданские.

Журналистка отмечает, что жители Херсонщины возмущены требованиями Москвы отдать всю Херсонскую и Запорожскую области.

"Сколько ребят погибло, а теперь им отдай Херсонщину?", — отмечают женщины в волонтерском центре, который разместился в подвале поврежденной школы в одном из сел Херсонской области.

Ранее в ВСУ ответы, будет ли армия РФ штурмовать Херсон.

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