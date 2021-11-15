Беременная в 11: девочка из Закарпатья шокировала историей о настоящем отце ее ребенка

Беременная в 11: девочка из Закарпатья шокировала историей о настоящем отце ее ребенка

Мать девочки рассказала, что она боялась о чем-то рассказывать, потому что ее бывший сожитель угрожал ей.

Отцом будущего ребенка 11-летней беременной девочки из Закарпатья оказался 46-летний сожитель ее матери из Херсонской области. Родственники девочки все скрывали и придумали ложь о 14-летнем мальчике, с которым у беременной были отношения, потому что боялись расправы.

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Об этом в эфире программы "Касается каждого" рассказала самая 11-летняя беременная.

"Я придумала об этой помойке, сколько ему лет, потому что не хотела, чтобы Саша сел в тюрьму. Он мне сейчас помогает, он мне телефон через почту прислал. Я ему говорила, что мама ничего не будет знать. Я же не думала, что забеременею", — сказала Биана.

Мать девочки рассказала, что она боялась рассказывать, потому что он угрожал ей.

"Он угрожал мне, что если я что-нибудь расскажу полиции, он вместе со своими братьями приедет и зарежет меня и мою семью. Если мои односельчане или родственники будут выступать против него — он тоже их зарежет. Также говорил, что если он выедет из тюрьмы и Биана будет замужем, так он и ее убьет. Я сейчас чувствую себя в безопасности, поэтому и решилась обо всем рассказать", — говорит мать Бианы.

Начальник Службы по делам детей Александрия Сандвари отметила, что эта информация является поводом к изъятию беременной 11-летней девушки из семьи.

"Я вижу, что мать больше оберегает своих сожителей, а не своего ребенка", – сказала Александрия Сандвари.

Мать девочки заявила, что она сделает все, чтобы ее дочь у нее не забрали.

Сам подозреваемый Александр заявил, что он ничего не знает о матери девочки и беременности 11-летнего ребенка. Соседи мужчины рассказали, что женщина с 11-летней девушкой три года жила в Херсонской области. По словам женщин, Биана им рассказала, что этот мужчина – это страшный человек. Однако в эфире программы девочка убеждала, что "мужчина хорошо к ней относился, однако издевался над ее матерью". Также девочка малограмотна, но она хочет закончить школу.

Пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан сообщила, что правоохранители расследуют производство об изнасиловании 11-летнего ребенка.

"Мы устанавливаем, кто является отцом ребенка. Также будут вопросы к родителям ребенка, потому что именно они должны заниматься его воспитанием", — сказала Анна Дан.

Напомним, в с. Гать Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка.

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