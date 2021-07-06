Беременная в 12: в Черниговской области семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня (видео)

Беременная в 12: в Черниговской области семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня (видео)

12-летняя девушка планирует рожать ребенка.

В Дроздовке (Черниговская область) семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня. Наталья находится на 6 месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка.

Об этом сообщает Суспільне.

"Я сидела в доме, — говорит Наталья. — Вышла на улицу на лавочку, в Интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю, почему".

А Сергей — отец будущего ребенка — говорит, что "мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось — в 18".

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Семья решила переехать в другое село — в Дроздовку. Наталья стала на учет к гинекологу. К Сергею приехала полиция.

Спикер Нацполиции области Наталья Слабеняк сообщила, что 14 апреля 2021 года в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним пришла на прием несовершеннолетняя беременная девушка.

Следователь открыл производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

О наказании за секс с несовершеннолетней Сергей якобы не знал.

Семья Натальи несколько лет стоит на учете в соцслужбе. С девушкой общался психолог, говорит директор Центра социальных служб Куликовской поселкового совета Лариса Карцева.

"Выводы психолога: мама недостаточно уделяла внимание дочери. Как видим, мама сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мама сама не ожидала, что такое случится. Сейчас мы посещаем эту семью. Вопрос об изъятии детей рассматривался", — сказала Лариса Карцева.

Роды в подростковом возрасте - не редкость, говорит главный врач Черниговского роддома Василий Гусак. В прошлом году здесь рожала 13-летняя девушка. Рожениц в возрасте от 14 до 17 лет было 19. Родили 12 несовершеннолетних девушек. Определенные риски родов в подростковом возрасте есть, говорит главный врач.

Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Хотят жениться, купить дом и жить отдельно от родителей.

Напомним, в Запорожье 9-классница родила близнецов.

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