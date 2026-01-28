Беременная в 14: в Харькове суд наказал мужчину, от которого родила школьница

В Харькове наказали мужчину из-за интима со школьницей

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину из-за интима с 14-летней девушкой. После этого подросток забеременела и родила.

Об этом говорится в приговоре Основянского районного суда Харькова.

Беременность в 14 лет

Событие произошло в конце декабря 2023 года в Харькове. Как установило следствие и подтвердил сам обвиняемый, он вступил в половую связь со своей 14-летней знакомой. Все происходили по добровольному согласию, без применения физического или психологического насилия.

Мужчина знал, что девушке на тот момент еще не исполнилось шестнадцати. Впоследствии стало известно, что несовершеннолетняя забеременела.

«Обвиняемый осознавал общественно опасный характер своего деяния, будучи осведомленным о возрасте девушки. Через некоторое время она сообщила ему о беременности и своем намерении рожать», — говорится в материалах суда.

Доказательства и генетическая экспертиза

Вина мужчины была подтверждена не только его собственным признанием, но и рядом экспертиз. В частности, судебная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила отцовство обвиняемого.

Вероятность отцовства: составляет 99,999999998% .

Возраст потерпевшей: на момент постановки на учет в роддоме в апреле 2024 года девушке было всего 14 лет.

Психологическая экспертиза показала, что потерпевшая развивалась в соответствии с возрастной нормой, однако имела свойственную подросткам эмоциональную неустойчивость и потребность в защите и любви.

Приговор суда

Назначая наказание, суд учел, что подсудимый ранее уже был судим (за хранение наркотиков и хулиганство). А потому наказание было определено по совокупности преступлений.

Решение суда:

Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины .

Назначить окончательное наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы .

Взыскать с осужденного в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере более 47 тысяч гривен.

