Украина
91
2 мин

Беременная в 15: в Украине девушка родила от взрослого мужчины и сделала шокирующее признание

В Черниговской области наказали мужчину, от которого забеременела школьница.

Вера Хмельницкая
Беременность

В Украине наказали мужчину, от которого забеременела школьница / © Pexels

В Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, от которого родила 15-летняя школьница.

Об этом говорится в приговоре Бахмачского районного суда Черниговской области.

Суть правонарушения

Следствие установило, что в июне 2025 года обвиняемый, будучи совершеннолетним, вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой. На тот момент потерпевшей было 15 лет, что является нарушением установленного законом «возраста согласия».

О происшествии стало известно после того, как девушка забеременела. Несмотря на заявления сторон о «добровольном характере» отношений, правоохранительные органы открыли уголовное производство.

Судебное разбирательство и позиция закона

Во время заседания подсудимый признал свою вину. Суд подчеркнул, что осведомленность мужчины о возрасте девушки и наличие общего быта не отменяют факта совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Закон четко определяет: половые сношения с лицом, младше 16 лет, квалифицируются как уголовное преступление, поскольку государство обязано защищать физическое и психическое развитие несовершеннолетних от преждевременного взрослого опыта.

Однако девушка защитила мужчину, заявив о добровольном согласии.

«Сейчас она проживает вместе с обвиняемым и его семьей и продолжает обучение. Она видит в обвиняемом своего будущего мужа, который должен заботиться о ней и ребенке. Претензий морального и материального характера не имеет», — говорится в материале суда.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание:

  • 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.

  • На основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от реального отбывания наказания с назначением 2 года испытательного срока.

91
