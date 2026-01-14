Беременная в 15: в Украине наказали студента из-за интима со школьницей

Парня осудили из-за интима с несовершеннолетней / © Credits

Реклама

В Житомирской области суд вынес приговор по делу об интиме с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Перед судом предстал 19-летний студент, который стал отцом после отношений с несовершеннолетней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

Что известно о деле

Событие произошло в июле 2025 года в одном из поселков Черняховского района. Согласно материалам суда, 19-летний юноша, находясь дома, вступил в добровольную половую связь с 15-летней знакомой.

Реклама

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК Украины (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Хотя все происходило по согласию сторон и без насилия, закон строго запрещает подобные действия с несовершеннолетними, не достигшими указанного возраста.

«Хотим воспитывать ребенка вместе»

Во время судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, выяснилось, что история имеет глубокую социальную подоплеку. Обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

«Обвиняемый указал, что вступил в половую связь при добровольном согласии девушки. Сейчас они планируют создать семью и вместе воспитывать новорожденного ребенка», — говорится в материалах суда.

Сама потерпевшая и ее мать (законный представитель) подали в суд ходатайство, в котором просили не наказывать юношу.

Реклама

Решение суда

Суд учел положительные характеристики парня (ранее не судимый, учится, искренне раскаивается) и позицию потерпевшей стороны.

Приговор суда: