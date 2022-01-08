Беременная в 16: на Закарпатье мать придумала настоящий детектив, чтобы скрыть роды дочери

Беременная в 16: на Закарпатье мать придумала настоящий детектив, чтобы скрыть роды дочери

Женщина боялась осуждения односельчан.

В Закарпатской области мать решила скрыть, что ее 16-летняя дочь стала мамой и у нее были роды и придумала для этого настоящий детектив.

Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи 8 января.

Также читайте 19-летний Сасанчин растрогал нежными фото с женой и крошечной дочкой

История случилась на Рождество. "7 января в 16.33 на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из одного из сел Иршавщины – женщина взволнованно рассказывала, что нашла на мусорке новорожденного ребенка. Бригада № 907 в составе фельдшерки и водителя мгновенно прибыли на место события", - рассказали в центре.



Женщина, которая вызвала скорую, провела медиков в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор — якобы нашла младенца в картонной коробке.

Впрочем, медики сразу заметили, что младенец был переодет и, на удивление, спокоен.

Фельдшерка осмотрела ребенка, обработала пуповину и обратила внимание на ряд разногласий в рассказе женщины. Потом прибыла полиция, которая и разобралась, как все было на самом деле.

Как оказалось, историю с находкой на помойке младенца женщина придумала, чтобы скрыть роды своей несовершеннолетней дочери.

"16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на мусорнике", — сообщили в центре.

Молодая мать и ее дочь находятся в Иршавской районной больнице и чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Закарпатской области 11-летнюю роженицу и ее младенца планируют изъять из семьи и поселить в областной социальный центр матери и ребенка.

Читайте также:

В Харькове студентка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

Мать детей умерла в прошлом году: новые подробности трагедии под Одессой, где погибли пять человек

Братья из Винницкой области одолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима