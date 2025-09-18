Беременная женщина на 9-м месяце выехала из Покровска на велосипеде под обстрелами

Десантники спасли беременную женщину из Покровска, которая бежала из-под обстрелов на велосипеде

Жительница Покровска на девятом месяце беременности 10 сентября уехала из охваченного войной города велосипедом во время постоянных российских обстрелов. Ей помогли украинские военные.

Об этом передает пресс-служба 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады.

10 сентября Анна, жительница Покровска наконец решилась на эвакуацию и отправилась из родного города Покровск на велосипеде. Женщина находится на 9 месяце беременности и ожидает рождения дочери.

Под непрерывными обстрелами и угрозой FPV-дронов, с одной сумкой, она выбиралась из разрушенного города.

«Два раза дрон нацелился на нее. Дважды обходил чудом», — рассказали в бригаде.

Воины из 25-й Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали ее в безопасное место. Сейчас она ожидает рождения дочери и мечтает вернуться в мирный Покровск.

«Госпожа Анна поехала максимально рискованным путем. Она сама на велосипеде, с вещами и документами поехала. Я больше переживал, что придется принимать роды по дороге… Это просто голое поле. Вдруг мы услышали ФПВ дрон, а еще один завис над нами. Мы понимаем, что убегать и прятаться нам некуда. Но нам повезло, дрон пошел в сторону. Наиболее опасные участки маршрута Анна проходила с большим энтузиазмом, чем я. Ее рассказы, как она разминировала ФПВшки у своего подвала, поднимали нам настроение всю дорогу», — говорит военный «Бак».

Дата публикации 16:48, 18.09.25

