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Беременность во время военной службы: какие отпуска могут получить женщины и на какой срок
Женщинам-военнослужащим предоставляют отпуск по беременности и родам, а после нее — отпуск по уходу за ребенком.
Законодательство Украины предусматривает для женщин, проходящих военную службу, отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, напомнили в ТЦК.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Отпуск по беременности и родам
Женщинам-военнослужащим предоставляется отпуск по беременности и родам.
Ее продолжительность составляет:
70 календарных дней до родов;
56 календарных дней после родов;
70 календарных дней после родов — в случае осложненных родов или рождения двух и более детей.
Отпуск по уходу за ребенком до трех лет
После завершения отпуска по беременности и родам военнослужащей может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком.
Такой отпуск предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Отпуск по уходу за ребенком до шести лет
Если ребенок нуждается в домашнем уходе, отпуск может предоставляться на основании медицинского заключения.
В таком случае ее продолжительность не может превышать период до достижения ребенком шестилетнего возраста.
Гарантии по выплатам
Законодательство также предусматривает гарантии сохранения денежного довольствия в определенных случаях.
Кроме того, предусмотрена компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска в случае увольнения.
Мобилизация женщин в Украине: есть ли необходимость
Напомним, на фоне развертывания дискуссии вокруг возможной мобилизации женщин в Украине в СНБО уверяют в отсутствии таких потребностей.
Ранее эксминистр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.