Беременность во время военной службы: какие отпуска могут получить женщины и на какой срок

Беременность / © unsplash.com

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Законодательство Украины предусматривает для женщин, проходящих военную службу, отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, напомнили в ТЦК.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Отпуск по беременности и родам

Женщинам-военнослужащим предоставляется отпуск по беременности и родам.

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Ее продолжительность составляет:

70 календарных дней до родов;

56 календарных дней после родов;

70 календарных дней после родов — в случае осложненных родов или рождения двух и более детей.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет

После завершения отпуска по беременности и родам военнослужащей может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком.

Такой отпуск предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Отпуск по уходу за ребенком до шести лет

Если ребенок нуждается в домашнем уходе, отпуск может предоставляться на основании медицинского заключения.

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В таком случае ее продолжительность не может превышать период до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Гарантии по выплатам

Законодательство также предусматривает гарантии сохранения денежного довольствия в определенных случаях.

Кроме того, предусмотрена компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска в случае увольнения.

Мобилизация женщин в Украине: есть ли необходимость

Напомним, на фоне развертывания дискуссии вокруг возможной мобилизации женщин в Украине в СНБО уверяют в отсутствии таких потребностей.

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Ранее эксминистр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.

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