Беременной девушке оторвало руку, она просила лекарства: под Тернополем разбился бус, который вез пассажиров Blablakar

Очевидец рассказала обстоятельства ДТП.

Вблизи Тернополя в ДТП столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик. В ДТП 22-летней беременной девушке оторвало руку. Как выяснилось, в микроавтобусе ехали люди, которые нашли транспорт на Blablakar.

Об этом пишет te.20minut.ua.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter 313 не справился с управлением и врезался в грузовик. Тернополянка Ольга, которая ехала в микроавтобусе, рассказала, что возвращалась в Тернополь с Львова. Она забронировала поездку на Blablakar. По словам женщины, она взяла последнее свободное место. Однако ей сразу не понравилась поведение водителя. Еще во Львове он разговаривал по телефону за рулем и часто нарушал правила дорожного движения.

"Когда выехали на трассу, скорость увеличивал. Ехал не менее 100-120 км/ч, что для такого автобуса слишком. Включил очень громко музыку, все время вылетал на встречную, пересекал двойную сплошную и обгонял даже там, где не было необходимости. И сам водитель был ли слишком нервным, или перевозбужден. Вплоть подпрыгивал на месте", — рассказывает жительница Тернополя.

Женщина отмечает, что из-за позднего время в салоне авто все пассажиры спали, однако она не смогла уснуть, так как боялась ехать с таким водителем. Ольга объясняет, что она не решилась тогда ему сделать замечание, опасаясь, что разозлить его еще больше, о чем сейчас жалеет. Затем водитель внезапно выехал вперед и врезался в грузовик.

В ДТП больше всего пострадала 22-летняя девушка из Львовской области. Потерпевшей оторвало руку. После аварии девушка постоянно спрашивала, есть ли у нее концовка и умоляла уколоть ей обезболивающее. Пассажиры же не решились рассказать девушке правду. Также после ДТП ни в кого не оказалось лекарств. Тогда приехали медики, госпитализировали пострадавших пассажиров. В аварии не пострадала только Ольга и еще один пассажир, который ехал этим Blablakar.

Пострадавшую девушку госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи. Она рассказала врачам, что беременна. Сейчас состояние девушки стабильное.

"Она стабильна, в сознании, контактна, общается. Кроме травматической ампутации конечности, которую получила в ДТП, есть еще множественные убойно-рваные раны. Угрозы для плода нет", — говорит руководитель КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" Ярослав Чайковский .

Водитель микроавтобуса отказался комментировать обстоятельства ДТП.

Напомним, в ДТП пострадали трое пассажиров, которых госпитализировали. Водителя автобуса не госпитализировали. В обоих водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие.

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