Берестечко в стиле Тарантино: учитель истории показал "шедевральные" ответы учеников на контрольных

Учитель истории Богдан Комарницкий поделился курьезным случаем по своему педагогическому опыту, как школьники в восьмом классе писали контрольную, где нужно было описать исторический портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Об этом говорится в сообщении учителя в Threads.

Историк ожидал, что увидит в ответах о Зборовском договоре, государственном создании или о союзе с татарами. В то же время школьники ему описали, как представляют гетмана.

«Вместо этого получаю этот шедевр: „Он был с усами и шляпой. В своем костюме с мечом, булавой в ботинках и револьвером“. Револьвер, Карл. Похоже, я пропустил тот пункт учебника, где гетман зачищает Берестечко в стиле Тарантино. Теперь сижу и думаю: это 0 баллов за хронологию или 12 за невероятное воображение?», — в шутку отмечает учитель.

Комарницкий иронически отметил, что иногда кажется, что фантазия детей — это единственное, что держит наше образование на плаву.

В комментариях под сообщением пользователи стали делиться своими курьезными случаями во время учебы в школе.

Суши и князь Святослав Храбрый

Другая учительница рассказала, что на уроке показала фото Бандеры, а школьница ответила, что это Грушевский в молодости.

«Остальные 2 красавицы сказали, что впервые слышат о Небесной сотне, Революции Достоинства, киборгах и Донецком аэропорте», — удивляется педагог.

Еще одна педагогов поделилась, что ученица, описывая день из жизни шляхтича, написала, что он завтракает авокадо-тостом в бархатном халате.

Одна комментаторша вспомнила, что на уроке истории нужно было нарисовать гетмана Самойла Кошку. Ее одноклассник нарисовал красивого кота, за что «ухватил» двойку.

