Береза, дуб или ольха: какие дрова лучше выбирать для отопления и как их правильно хранить

Эффективность обогрева дома во многом зависит от правильно выбранных дров и их хранения. Топливо должно гореть как можно дольше, отдавая свое тепло помещениям. Но не все породы древесины обладают одинаковыми свойствами. Какие дрова купить для отопления – читайте в материале ТСН.ua.

Стоит отметить, что любая порода дерева отличается характерной плотностью структуры. Чем плотнее древесина, тем длиннее она будет гореть, а потом и тлеть. Однако такие сорта также и долго загораются. Поэтому к ним нужно покупать дополнительные дрова из более легкой древесины, чтобы использовать их для разжигания.

Не менее важны подготовка и хранение дров в осенне-зимний период. Если все сделать правильно, дрова создадут в вашем доме особый уют и тепло.

Основные характеристики дров

Древесина разных пород имеет свои особые характеристики и, порой, они очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому одни виды деревьев подходят для строительства, тогда как другие – для отопления дома.

Также следует учитывать и то, где именно вы будете топить дрова. Если в вашем доме стоит печка, то для нее подходят практически все дрова. А вот для камина лучше не брать слишком смолистые породы, потому что во время горения они создают копоть и задымление. Сосновые деревья могут выстреливать угольками, которые могут попадать на другие поверхности и загораться.

Для печки оптимальными считаются дрова продолжительного горения. Также не менее важной характеристикой является минимальное количество выделяемого во время сгорания дыма и золы, остающейся в топке.

Дрова для печки должны также быть хорошо просушены. Свежеспиленную древесину никогда не используют сразу. Она просыхает уже в печи и дает слишком много дыма, а потом плохо горит из-за влаги. Такие дрова дают мало тепла.

Как проверить, хорошо ли просушились дрова? Запомните один простой старый способ: если вы слышите звонкий звук, когда одно полено ударяется в другое, значит, такую древесину уже можно использовать для отопления.

Какие дрова купить для отопления

Хвойные или лиственные – какие дрова купить для отопления? / Фото: pixabay.com

Хвойные породы

Нежелательно использовать для отопления дома древесину хвойных пород.

Хотя она горит достаточно хорошо, но во время этого процесса появляется слишком много дыма. Такие дрова покупать нежелательно еще и потому, что они горят слишком интенсивно и быстро, имеют минимальную теплоотдачу. Такое топливо обычно покупают для бань, так как в состав древесины входят смолы и эфирные масла, в небольших количествах положительно влияющие на здоровье человека. К примеру, улучшают работу дыхательных путей, успокаивают нервы, дарят расслабление, снимают напряжение в мышцах.

Лиственные породы

Для отопления дома самыми лучшими считаются лиственные породы. Их строение более плотное, поэтому время горения долгое, а теплоотдача хорошая. Также в их составе нет смолистых веществ, поэтому во время горения не выделяются гарь и копоть.

Среди лиственных пород есть те, которые лучше использовать для разжигания, и подходящие для проведения профилактических мероприятий с печкой.

Плодовыми деревьями также можно разжигать печи. Но их лучше приберечь для камина. Когда они горят, выделяют приятные ароматы.

Ольха

Ольховые дрова трудно спутать с другими, ведь на разрезе они отличаются желтоватым, охристым и даже голубоватым оттенками. Если вы решили купить дрова ольхи, следует отметить, что их не нужно подвергать дополнительному просушиванию. Они сами дойдут до нужного состояния. Для печи лучше выбирать ольху, которая росла вдали от водоемов.

Также ольха часто используется для копчения, потому что имеет ароматические вещества. Сохраняются такие дрова на протяжении многих лет, не теряя своих свойств.

Во время горения ольха дает мало дыма и имеет хорошую теплоотдачу. Часто эту древесину используют для очистки дымоходной трубы, так как ее испарение убирают саженный нагар.

Дуб

Идеальным вариантом для отопления считаются именно дубовые дрова. Однако такая древесина стоит немало. Дуб экономичен в использовании и дает много тепла. Часто такие дрова используют в качестве добавки к другим видам, чтобы горение было более длительным.

Из-за плотной структуры волокон дуб намного тяжелее других пород. Он долго разгорается и долго горит, превращаясь в уголь, поддерживающий печку в подогретом состоянии еще некоторое время.

Если вы решили купить дрова дуба, не стоит выбирать слишком толстые бревна из старых деревьев. Они дают меньше тепла. Лучше выбирать бревна среднего диаметра – они отличаются лучшими характеристиками для отопления дома.

При горении древесины дуба выделяется приятный аромат. Поэтому такие дрова используют также и для открытых каминов.

Береза

Березовые дрова использовались для отопления с давних времен / Фото: pixabay.com

Издавна для бань и отопления жилья используется береза. Кроме того, что такая древесина дает хорошее тепло, она отличается еще дезинфицирующими свойствами. В берегу находится деготь, который помогает дровам быстро заняться пламенем и хорошо гореть долгое время. Сгорая, береза не дает много угля и пепла. Поэтому ее часто используют для того, чтобы загорелись более тяжелые по структуре дрова.

Однако не стоит хранить березовые дрова слишком долго. К сожалению, они теряют свои свойства уже после двух лет хранения. Полина начинают портиться изнутри и становятся пышными, начинают издавать неприятный запах. Также уменьшается и теплоотдача.

Липа

Если использовать липу для отопления дома, то эти дрова будут очень быстро нагревать печь. Также липа – идеальный вариант для бани. Поскольку отличается лечебными свойствами. К примеру, помогает в лечении воспаления легких. Однако это свойство древесины сохраняется только в течение двух лет после заготовки. Затем ее можно использовать только для отопления дома.

Осина

Осина также помогает очищать дымоходную трубу от сажи. Однако такие дрова не дают хорошей теплоотдачи. Потому для отопления дома их практически не употребляют. Хотя можно купить осину для того, чтобы быстрее разжигать древесину с плотной структурой.

Ива и тополь

Если у вас нет возможности купить дрова других пород, можно использовать иву или тополь. Также они стоят дешевле, что позволяет сильно экономить. Однако дрова из этих деревьев быстро сгорают и почти не дают тепла. Чтобы хорошо прогреть дом, их придется использовать слишком много.

Поэтому следует хорошо учесть, есть ли смысл покупать дрова такого низкого качества. Или лучше заплатить больше за плотную древесину, которая будет давать много тепла.

Как правильно хранить дрова

Как правильно хранить дрова для отопления? / Фото: pixabay.com

Мало купить дрова, которые будут качественными, нужно знать, как их хранить. Очень важно учесть следующие моменты:

место, где вы будете хранить дрова, по возможности лучше устраивать недалеко от входа в дом, так пополнять домашний запас дров зимой будет проще;

рубить и пилить дрова нужно заранее, еще до начала холодов;

хорошо просушите топливо и храните его в специальных сооружениях с хорошим проветриванием (лучше, чтобы они были подняты над землей, а под ними постелен гидроизолирующий материал);

не стоит устанавливать место для хранения дров в низине, потому что там утром может стоять туман и собираться излишняя влага, там древесина будет увлажняться и может начать гнить;

обязательно защитите дрова от любых осадков, потому что вода, попадая внутрь, может портить древесину;

складывайте поленья так, чтобы они могли проветриваться, оставляйте между ними небольшое пространство;

до укладки места для хранения дров, полена нужно хорошо просушить, время зависит от количества теплых дней, влажности воздуха и выбранного участка.

Таблица удельной теплотворности древесины разных пород