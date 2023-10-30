Берислав в Херсонской области остался без электричества: что известно

В понедельник, 30 октября, Берислав в Херсонской области остался без электроснабжения. Причина отключения света – русский обстрел.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов Берислав остался без электроснабжения", — говорится в его сообщении.

По словам главы ОВА, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты определяют степень повреждения. Прокудин отмечает, что вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Следует заметить, что оккупанты с ночи покрывают огнем Херсонскую область, информировали в ОВА. В частности, утром двумя управляемыми авиабомбами армия РФ по селу в Бериславском районе. В частности, на выезде из города пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они находятся в больнице.

Как сообщалось, россияне устраивают массированные обстрелы Херсонщины. Они покрывают населенные пункты ковровыми бомбардировками. Российские войска придерживаются тактики тотального разрушения, чтобы остановить ВСУ.

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