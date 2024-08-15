Берлинская назвала людей, сыгравших ключевую роль в получении Украиной истребителей F-16

Украина наконец-то получила американские истребители благодаря вере и неустанной энергии сотен украинцев, которые добивались этого результата с начала полномасштабной войны.

В начале войны ни украинское правительство, ни дипломаты и даже военные не верили в то, что Запад предоставит нашему государству современную авиацию. Но общественные активисты продолжали давить на все возможные рычаги, "выбивая" для Украины истребители F-16.

Об этом рассказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в интервью "Главкому".

"Очень многие люди над этим работали. В первую очередь, получение F-16 – это вклад Андрея Пильщикова, "Джуса", который уже навсегда в нашем небе [пилот ВВС ВСУ, погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года – ред.]. он в марте 2022 года нас с Юлией Марушевской [с 2023 года руководитель Офиса изменений при Минобороны – ред.] убедил, что это именно то, что нужно Украине. Я пыталась максимально использовать ресурс, который на тот момент имела, чтобы это услышали сразу на стратегическом уровне", — рассказала Берлинская.

Она добавила, что пришлось коммуницировать со "всеми, то принимает решения" в Киеве, Вашингтоне и других столицах мира – Копенгагене, Париже, Лондоне.

"Было много встреч, кулуарных переговоров в разных министерствах и учреждениях, с депутатами. Ну и важно было верить, потому что многие люди в самой Украине не верили. Даже некоторые украинские дипломаты меня убеждали: Мария, не говорите о F-16, потому что это нереалистично, это только отвлекает внимание и ресурс", – отметила Мария Берлинская.

Она напомнила, что примерно через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину встречалась с несколькими заместителями министра обороны.

"Когда зашла речь о F-16, они говорили, что не надо даже на стол класть эту адженду, потому что это детские фантазии, и мы никогда до такого уровня, как F-16, не дорастем. Но мы точно знали, что об этом нужно говорить", – подчеркнула Мария Берлинская.

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" назвала имена людей, благодаря усилиям которых получение Украиной американских истребителей F-16 наконец-то стало возможным:

Андрей Пильщиков

Юля Марушевская

Дарья Коленюк

Анна Гопко

Дмитрий Арбуз

Люба Шипович

Наталья Панченко и сотни других.

"Люди включились, потому что верили в то, что мы добьемся результата. А потом об этих самолетах сказал президент, и это, безусловно, был финальный аккорд в стратегической коммуникации. С большим скрипом, медленно, мало, но партнерам таки пришлось дать нам первые самолеты. Но мы создали самое главное – прецедент. Дальше будет больше. У нашего народа нет других вариантов, кроме как верить и биться. Биться и верить", – подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, еще до того, как Украина получила первую партию американских истребителей от Дании, эксперты и аналитики обсуждали возможность использования F-16 для ударов по территории РФ.

Дания такое разрешение уже дала, но окончательное решение зависит от США. Такая процедура принятия коллективных решений по использованию западного оружия очень ограничивает возможности ВСУ.

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