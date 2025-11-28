Берлинская о шансе Украины: выстоит ли государство и народ в войне на истощение

Мария Берлинская

Волонтер Мария Берлинская оценила состояние Украины в войне и возможности государства выстоять.

Соответствующее сообщение она обнародовала в Facebook.

Берлинская заявила, что Украина сегодня теряет самое ценное — людей:

"Мы теряем людей. Быстро, мотивированных, лучших".

По ее словам, фронт "проседает", и это можно увидеть даже по публичным картам ситуации. Украина также проигрывает военно-технологическую гонку, что создает дополнительные опасности в будущих боях. На этом фоне военно-политические элиты, по ее словам, до сих пор "инфицированы воровством", что ослабляет страну изнутри.

Берлинская также отметила сильное давление на президента и государство с обеих сторон:

"Давят лично на президента, и, к сожалению, в свете коррупционного кризиса есть чем давить".

Украине приходится одновременно держать удары на фронте, защищать гражданские города и противостоять попыткам принудить ее к капитуляции.

Вопреки кризису, Берлинская видит и сильные стороны.

Прежде всего — антикоррупционные органы, которые, хоть и со скрипом, но работают. Она отметила, что даже в нынешних условиях в Украине действует свобода слова, проводятся митинги, и никто не оказывается за это в тюрьме, как в России.

По ее словам, это открывает шанс на перезагрузку власти и восстановление доверия общества, что может объединить людей перед самой сложной зимой.

Берлинская заявила, что война может продолжаться в разных формах еще 10-12 лет. Даже "перемирие", по ее словам, будет лишь паузой между фазами одного и того же конфликта.

Главная задача Украины — выстоять, пока Россия не станет разрушаться изнутри:

"Если мы продержимся - раньше или позже Россия посыпается. Это только вопрос времени, воли и нашего терпения".

Волонтер завершила обращение призывом не поддаваться иллюзиям и политическим сказкам, а трезво смотреть на ситуацию и консолидироваться перед вызовами, которые определят будущее страны.