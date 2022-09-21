"Бермудский треугольник по утилизации россиян": Данилов прокомментировал объявленную Путиным мобилизацию

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов отреагировал на частичную мобилизацию в России, объявленную Владимиром Путиным.

Так, Данилов назвал решение Путина "комплексной программой утилизации россиян".

"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — пвк "вагнер". Далее: украинский фронт — ликвидация — "Белая лада", — написал секретарь СНБО Украины в Twitter.

Напомним, из-за значительных потерь России на войне в Украине, в колониях РФ вербуют в частную военную компанию "Вагнера" российских заключенных, которых в обмен на свободу бросают на фронт.

Чтобы еще больше усилить армию РФ 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призвать на войтну против Украины планируют 300 тысяч резервистов.

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