Бесценная информация для России: польский подполковник указал на военный аспект в блокировании границы

В Польше эксперты считают, что блокирование границы с Украиной имеет не только экономическую составляющую, но и влияет на обороноспособность Украины. В соседней стране отмечают, что участники блокады регулярно проверяют, что перевозят грузовики, и потому знают, что едет в Украину. Для России такая информация может оказаться бесценной.

Об этом пишет польское издание Onet.

Подполковник запаса Мацей Каравай, эксперт, годами занимающийся анализом российской армии, говорит, что не верит в совпадения, однако пока трудно найти прямые доказательства, что за блокадой может стоять РФ.

"Отметим, что эти действия связаны прежде всего с происходящим в Израиле, то есть с перенаправлением части мощностей западных стран, особенно США, на вопросы израильско-палестинской войны. Вдобавок к этому мы также имеем, среди прочего, внутриукраинские трения, изменение нашей внешней, но также и внутренней политики. Это все прилагается", — считает польский военный.

По словам подполковника Коровая, российская разведка является "мозаичной". Это означает, что она может сконструировать что-либо из разных элементов. Для этого ей не обязательно прибегать к прямым действиям.

"Достаточно соответствующей пропагандистской деятельности, внушения, различных технопсихологических приемов, которые могут, например, применяться онлайн и использоваться для воздействия на принимающих решения лиц. Все это нужно исследовать", — отмечает он.

Эксперт также раскритиковал реакцию польских властей, заметил, что в этой ситуации спецслужбы должны работать лучше и анализировать влияния России.

"Можно ли все это связать с действиями России? Я считаю, что с высокой степенью вероятности, что да", – добавляет он.

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым добавился еще и четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

ТСН.ua также анализировал, почему Польша рискует пересечь точку невозврата в отношениях с Украиной через заблокированную границу.

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