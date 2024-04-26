Бесчеловечное обращение и непомерный залог: международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения по делу Коломойского

В деле бизнесмена Игоря Коломойского, который находится под стражей по подозрению в завладении средствами "ПриватБанка", есть нарушение сразу трех статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

К такому выводу пришли эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR.

В мониторинговом заключении эксперты отмечают, что определением следственного судьи Шевченковского районного суда от 27 февраля 2024-го, начальника отдела обеспечения досудебного следствия СБУ было обязано безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойского, предоставить необходимое лечение, а за установление значительного ухудшения обеспечить транспортировку в медицинское учреждение. Однако это решение не было исполнено.

По словам адвокатов, сотрудники следственного изолятора отказываются допускать врачей в Коломойское без его нотариального согласия на проведение медицинского обследования, но и не пускают нотариуса для оформления согласия. При этом врач Коломойского на допросе отмечал, что у его подзащитного много диагнозов, в частности, критические сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с поджелудочной железой, увеличенная почка. Учитывая это, Коломойский нуждается в оказании медицинской помощи. В частности, вне следственного изолятора.

Неоказание надлежащей медицинской помощи может свидетельствовать о нарушении ст. 3 ЕКПЧ, в соответствии с которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, — говорится в заключении.

Более того, эксперты IAC ISHR видят в вышеизложенной ситуации не только возможное нарушение ст. 3 ЕКПЧ, но и игнорирование и невыполнение решений национального суда, что является нарушением ст. 6 ЕКПЧ.

Кроме того, Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога на сто миллионов гривен до 2,3 млрд. гривен, что, по словам стороны защиты, все равно является непомерной суммой для Коломойского. При применении непомерного размера залога можно констатировать нарушение ч 3 ст. 5 ЕКПЧ.

"Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR пришли к выводу о возможном нарушении статей 3,5,6 ЕКПЧ в данном уголовном производстве, учитывая неоказание надлежащей медицинской помощи Коломойскому И.В. и невыполнение определений национального суда. С учетом изложенного дело рекомендовано для дальнейшего", – говорится в заключении.

Справка

ISHR (International society for human rights или Международное общество по правам человека) – это независимая, некоммерческая и неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, а также ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН. Главный офис организации расположен в Германии, однако представительства находятся в десятках стран мира, в том числе и в Украине. ISHR занимается также мониторингом судебных заседаний в Украине по поводу наличия или отсутствия нарушений прав человека.

Как сообщалось, 27 февраля Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога Коломойскому, но оставил его под стражей на два месяца. Также суд обязал провести потерпевшему все необходимые медицинские процедуры.

Читайте также: