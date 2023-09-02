Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бесчеловечный цинизм окупантов: как сейчас выглядит мариупольский драмтеатр

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1783
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бесчеловечный цинизм окупантов: как сейчас выглядит мариупольский драмтеатр

Мариупольский драмтеатр после удара окупантов / Фото: Мариупольский горсовет

Это место стало символом трагедии Мариуполя.

В сети появились фото мариупольского драмтеатра, разрушенного россиянами. Циничные оккупанты хотят построить на его месте новый.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мариупольский драмтеатр после удара окупантов / ©
Мариупольский драмтеатр после удара окупантов

Будут танцевать на костях

Во время блокады города в мариупольском драмтеатре прятались тысячи людей с детьми. После сброса россиянами авиабомб 16 марта 2022 года под завалами погибли сотни мирных. Однако теперь оккупанты хотят построить новый театр на костях умерших.

"Хотят на этом городе танцевать и петь. А параллельно стремятся скрыть свое военное преступление. Но мариупольцы помнят о трагедии, ужасах блокады и бесчеловечном цинизме российских оккупантов", – подытожили в горсовете.

Напомним, в Мариуполе регулярно происходят столкновения между россиянами. Жители города чувствуют себя в опасности.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1783
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация