Бесчеловечный цинизм окупантов: как сейчас выглядит мариупольский драмтеатр

Это место стало символом трагедии Мариуполя.
В сети появились фото мариупольского драмтеатра, разрушенного россиянами. Циничные оккупанты хотят построить на его месте новый.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Будут танцевать на костях
Во время блокады города в мариупольском драмтеатре прятались тысячи людей с детьми. После сброса россиянами авиабомб 16 марта 2022 года под завалами погибли сотни мирных. Однако теперь оккупанты хотят построить новый театр на костях умерших.
"Хотят на этом городе танцевать и петь. А параллельно стремятся скрыть свое военное преступление. Но мариупольцы помнят о трагедии, ужасах блокады и бесчеловечном цинизме российских оккупантов", – подытожили в горсовете.
Напомним, в Мариуполе регулярно происходят столкновения между россиянами. Жители города чувствуют себя в опасности.
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