Бесчеловечный цинизм окупантов: как сейчас выглядит мариупольский драмтеатр

В сети появились фото мариупольского драмтеатра, разрушенного россиянами. Циничные оккупанты хотят построить на его месте новый.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мариупольский драмтеатр после удара окупантов

Будут танцевать на костях

Во время блокады города в мариупольском драмтеатре прятались тысячи людей с детьми. После сброса россиянами авиабомб 16 марта 2022 года под завалами погибли сотни мирных. Однако теперь оккупанты хотят построить новый театр на костях умерших.

"Хотят на этом городе танцевать и петь. А параллельно стремятся скрыть свое военное преступление. Но мариупольцы помнят о трагедии, ужасах блокады и бесчеловечном цинизме российских оккупантов", – подытожили в горсовете.

Напомним, в Мариуполе регулярно происходят столкновения между россиянами. Жители города чувствуют себя в опасности.

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